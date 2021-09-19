中秋節超熱為啥流行烤肉？台人曝「2大起源」：變習俗了
一年一度的中秋節準備到來，對於台灣人來說，烤肉絕對是最受歡迎的活動。過去就有網友疑惑「台灣在中秋節時天氣還這麼熱，為何會流行烤肉？」後續也獲得內行人整理出「2個關鍵起源」，更在社會的推波助瀾下，時至今日已成為特有習俗之一。
編輯中心/綜合報導
2021-09-19 16:56:24
過去有網友在臉書《爆怨公社》上提出疑惑「台灣在中秋節時，明明氣溫普遍都還是很高，甚至還需要開冷氣，為何會在這天出現烤肉的習俗啊？不是等冬天在烤肉才合理嗎？」
貼文一出立刻引起廣泛回應「因為要賞月啊！就順便烤點下酒菜囉」、「其實是近年來入秋前的氣溫越來越高，我記得小時候中秋節晚上超涼爽」、「一家烤肉萬家香帶起來的風潮，到現在變成習俗了」、「不就是廣告帶起來的嗎」。
然而也有內行網友曾在PTT上完整講述中秋烤肉習俗的起源「以前中秋節最流行的活動是露營，直到1982年『新竹地區』突然盛行中秋烤肉，除了風景區可以看到正在烤肉的民眾，也有很多人直接在門口、陽台架起烤爐，而當時新竹會開始盛行烤肉，主要的原因是，新竹是製造烤爐大本營，而當年烤爐外銷不景氣，因此烤肉器材大降價，讓新竹成為全台最先流行中秋烤肉的地區」。
該網友也補充，「從過去的新聞發現，1982年就有人開始中秋烤肉，直到1989年正式成為全國運動，至於烤肉醬料的廣告，是1986年才刊登，所以在廣告出現之前，就已有中秋節烤肉的習俗」。（編輯：潘毅）