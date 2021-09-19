兒滿月禮掉出「小人紅包」！父困惑求助 網卻讚：超有心
新生命的誕生總是充滿喜悅，而在孩子滿月時，多數親友也會送滿月禮給予祝福。就有位爸爸收到的衣服禮物掉出詭異的「小人紅包」，忍不住上網尋求解答。不過實物照片曝光後，卻有不少網友直呼「這太有心」。
編輯中心/綜合報導
2021-09-19 22:11:45
原PO在臉書《爆系知識家》上發文提到，「最近小孩最近剛滿月，許多朋友都送東西，結果我在整理時從一件衣服裡面掉出來一個畫有八卦圖案跟大大『囍』字的紅包袋，裡面用報紙包著1對金屬製的小人偶、兩枚大小不一的迷你錢幣，還有一節燒盡的香腳」。
原PO隨後也向送禮的朋友反應，對方則表示「送禮之前沒打開過，也不清楚用途」，詢問身邊宮廟的朋友也都無果，原PO也困惑「如果要處理掉，可有什麼禁忌或步驟嗎」？
然而畫面曝光後，立刻有內行人解答「金屬是鉛代表緣是正向的」、「這個是吉祥平安的啦，比較花功夫的才會這麼做，現在很少人會弄了」、「這是很傳統的東西現在很少，賣這衣服的店家很有心」、「以前的大戶人家在家裡添丁的時候，嬰兒收衣服表示『熬大漢』，祝福平安長大之意，比較功夫的還會去求平安符來加持幼嬰，這是傳統台灣民間習俗，現在很少看到，是因為已經傳承式微了」。（編輯：潘毅）