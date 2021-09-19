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算命婆斷言會遇劫！他付1千拿「消災紅包」　隔天卻傻眼

▲自古以來，當人類遇到困擾或難題時，都會迷信的想靠算命來尋找解答。（示意圖／翻攝Pexels）
▲自古以來，當人類遇到困擾或難題時，都會迷信的想靠算命來尋找解答。（示意圖／翻攝Pexels）

編輯中心/綜合報導

2021-09-19 22:28:13

自古以來，當人類遇到困擾或難題時，都會迷信的想靠算命來尋找解答。不過就近期就有網友表示，遇到1名算命師斷言他近期將遭遇劫難，令他嚇得掏出1千拿「消災紅包」，然而隔天打開後的內容物卻讓他相當傻眼。

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原PO日前在臉書《爆廢公社公開版》上發文提到，「晚上與朋友到到廟裡拜拜，回程發現路旁有名婦人正在替人算命，還不斷盯著我」。隨後算命阿婆開口聲稱「年輕人，你最近將會遇到一個劫」。

原PO立刻感到不對勁，追問算命阿婆「我會遇到什麼劫？」阿婆卻不願意開口，原PO只好從口袋掏出千元，再請算命阿婆開示，而阿婆則緩緩拿出一個紅包袋，並囑咐「現在農曆月剛過，不方便直接說，你回家白天的時候再把紙條打開」。

▲原PO隔天才驚覺自己被算命阿婆耍了。（圖／翻攝《爆廢公社公開版》）
▲原PO隔天才驚覺自己被算命阿婆耍了。（圖／翻攝《爆廢公社公開版》）
原PO一回家後整夜輾轉難眠，時間終於到了隔天中午，他急忙打開這紅包袋，卻發現裡面只有一張寫著「中秋節」的字條，讓原PO相當憤慨「算命阿婆，我整晚睡不著妳知道嗎？卡正經欸好嗎」。

不少網友看完後也紛紛笑稱「我之前在一中也遇過一個大叔跟我說我有一個劫，我姊妹直接把我拉走說是詐騙」、「月亮都還沒賞到，烤肉也還沒吃到，就先噴1000了」、「中秋節，避得了後面還有一個聖誕節」、「這個劫就是劫財啊！1000」、「老梗了，我30年前就聽過了」。（編輯：潘毅）

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