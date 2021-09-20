馬來西亞食物在台有市場？老饕推「這3樣」：特別又好吃

世界各地文化及生活習慣不盡相同，當然在「吃」的部分，口味及口感方面也有所差異，而馬來西亞的美食琳瑯滿目，風味獨特且多元，到底在台灣有市場嗎？近日就有一名網友在PTT開啟此話題，對此，不少老饕紛紛狂指「這3樣」，大讚特別又好吃！

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原PO在

PTT八卦板

發文表示，自己去全家便利商店看到一堆馬來西亞的食物，「感覺東南亞椰奶味香料味很重，台灣人吃不習慣吧？」他並好奇詢問大家「馬來西亞食物在台灣有市場嗎？」

▲有網友在PTT提問「馬來西亞食物在台灣有市場嗎？」對此，不少老饕紛紛點名叻沙、沙嗲及肉骨茶。（圖／取自pixabay）

問題一出，隨即掀起熱論，大家紛紛留言「馬來糕敲好吃」、「河粉不錯」、「椰汁咖哩雞」、「海南雞飯、沙嗲」、「海南雞飯很好吃」、「沙嗲、白咖啡好吃好喝」、「炒粿條和蠔煎好吃，不過台灣有類似的食物」「炒粿條、牛油麵包超好吃阿」、「我喜歡椰奶！」「加央牛油吐司好吃，自己現烤加美式咖啡讚」。

而綜合網友意見，

叻沙

、

沙嗲

及

肉骨茶

是最受推崇的馬國美食，「叻沙敲好吃」、「沙嗲、叻沙麵都好吃」、「肉骨茶不錯」、「肉骨茶和叻沙超優質」、「去沙巴玩，沙嗲跟肉骨茶真的讚！沙茶醬就是那邊改良來的」、「沙嗲超好吃」。

另還有老饕分享，「我去麻六甲跟吉隆坡吃到的沙爹、肉骨茶、咖哩麵、咖啡都超好吃，叻沙會依照區域有不同的流派。」（編輯：許苡晴）