徐懷鈺哪首歌最經典？粉絲點名「3神曲」：慢歌才是極品

台灣女星「平民天后」徐懷鈺出道20多年，期間推出許多膾炙人口的好歌，紅遍大街小巷，許多六、七年級生全都琅琅上口。而近日有網友就好奇提問「徐懷鈺哪一首歌最經典呢？」問題釣出一名粉絲分享自己心目中的「3神曲」，直呼「慢歌才是極品！」

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好奇詢問「除了《怪獸》之外，徐懷鈺哪一首歌最經典呢？大家還有推薦哪一首歌？」他透露，自己以前小時候聽過「妙妙妙，我想叫叫叫，整個世界只聽見我的心在跳，路人不重要，小狗汪汪叫，還在傻笑忘記你已經走掉，周圍出現好多的氣泡，裡面寫著我的感覺，就是妙妙妙...」

▲「平民天后」徐懷鈺出道20多年，期間推出許多膾炙人口的好歌，紅遍大街小巷，許多六、七年級生全都琅琅上口。（圖／記者葉政勳攝）

貼文一出，立刻掀起熱論，網友紛紛留言「飛起來！」「還是有怪獸」、「我是女生」、「愛是一道光芒，愛像一場重感冒」、「失戀布丁」、「有怪獸、飛起來了」、「你不要學勞勃狄尼洛，裝酷站在巷子口那裡等我（我是女生）」、「等不及好聽」、「妙妙妙啊！」

另也引來一位粉絲回應，直指《友情卡片》、《溫習》以及《雨傘》這三首歌是他最喜歡的，更是徐懷鈺的神曲之一，不禁大讚「她的慢歌才是極品！」（編輯：許苡晴）