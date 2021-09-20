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安卓手機超強也贏不了iPhone？「2字原因」曝　用戶全認

▲蘋果上週推出iPhone 13系列四種新機，即便在改變上少了些許亮點，引發兩極評論，但預購成績依舊驚人。（圖／翻攝自Apple直播訊號）
▲蘋果上週推出iPhone 13系列四種新機，即便在改變上少了些許亮點，引發兩極評論，但預購成績依舊驚人。（圖／翻攝自Apple直播訊號）

編輯中心/綜合報導

2021-09-20 09:08:05

蘋果上週推出iPhone 13系列四種新機，即便在改變上少了些許亮點，引發兩極評論，不過在正式預購日上線之後，官網依舊銷售一空。對此，就有網友討論「為什麼安卓手機都贏不了iPhone？明明功能就比較好」貼文引發熱烈迴響。

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原PO在PTT貼文指出「剛剛看了新聞，這次iPhone 13又賣爆了，拿到手機都要一個月之後了，然後一堆鄉民整天都在喊說iPhone 13很盤，但為什麼每次都會大賣？反觀安卓旗艦機，銷售量都遠低頻果，明明安卓功能已經屌打蘋果了，到底是輸在哪裡？是不是永遠贏不了？」

▲Apple今（15）日公布新款iPhone
▲Apple上週公布新款iPhone 13系列四款新機，搭載全新A15仿生晶片。（圖／翻攝自Apple直播訊號）
貼文一出，就有網友回文表示「真的只有信仰兩字能解釋，除此之外真的沒別的，曾經的蘋果大膽創新，勇於嘗試新技術，走在最前端，但現在只會守舊啃老本，新技術永遠慢人一步，說到螢幕下鏡頭、螢幕下指紋辨識、Type-C接孔、無耳機孔、無線充電、120Hz螢幕等功能，iPhone不是沒有就是比安卓慢登場」。

而該理由，也引發不少迴響「信仰無價，這是真的」、「面對現實，現在人10個7~8個都是iPhone，信仰就是正確答案」、「信仰可以拿下大多數獲利也是很強」、「蘋果整體設計看起來就跟精品一樣，有信仰也不奇怪」、「群體效應，大家用就跟著用，個體不需要最好，但加上整個群體就無敵了」、「盤子多也是真的，就是買品牌，機子怎樣都沒差」、「品牌形象很強可以讓人信仰，東西也不至於差，怎能不賣爆」。（編輯：張嘉哲）

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