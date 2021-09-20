COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

小學生領補助變富翁！銀行戶頭「暴增90億」　真相臉綠慘

▲印度2名小學生領補助款，卻發現銀行戶頭多出好幾個億，讓家長們瞬間傻眼。（示意圖／翻攝自 pixabay ）
▲印度2名小學生領補助款，卻發現銀行戶頭多出好幾個億，讓家長們瞬間傻眼。（示意圖／翻攝自 pixabay ）

編輯中心/綜合報導

2021-09-20 10:07:19｜2021-09-20 11:15:36

領完補助瞬間變富翁？近日，印度有兩名小學生為了領補助，在銀行創立自己的帳戶，怎料，他們的戶頭卻突然冒出6.2億盧比和90.5億盧比的鉅款，瞬間變成億萬富翁，讓全村的人感到驚訝，但沒過多久，銀行就出面解釋，最後的結局全崩潰了。

我是廣告 請繼續往下閱讀
綜合印媒報導，印度東北比哈爾邦政府規劃對公立學校學生提供1200盧比（約新台幣452元）的補助款，而就讀國小6年級的古魯錢德拉（Guruchandra Vishwas）和尼泰（Nitai Vishwas）為了領補助，到當地銀行「格拉明銀行」辦理開戶。

▲古魯錢德拉和尼泰的家長去確認補助是否入帳時，卻發現戶頭裡分別多出6.2億盧比和90.5億盧比。（示意圖／翻攝自《pexels》
▲古魯錢德拉和尼泰的家長去確認補助是否入帳時，卻發現戶頭裡分別多出6.2億盧比和90.5億盧比。（示意圖／翻攝自《pexels》 ）
沒想到的是，家長們在9月15日時，到銀行確認補助款是否入帳，卻發現戶頭突然多了幾億元，古魯錢德拉收到6.2億盧比（約新台幣2.3億元），而尼泰則多了90.5億盧比（約新台幣34.1億元），這讓家長們瞬間傻眼，此消息也引發轟動，全村的人湧入銀行窗口，想查看自己的賬戶是否也多出鉅款。

對此，格拉明銀行也出面解釋，這是內部軟體出錯，才導致匯錯款項，因此已經先將他們的帳戶凍結，且重新開始作業。不過，古魯錢德拉的爸爸卻指出，銀行除了將這筆鉅款轉走外，也將原本的補助款一併取走，要求對方盡速退款。而尼泰的帳戶至16日還有6000萬盧比（約新台幣2263萬元），目前不清楚銀行是否有將剩餘的錢取走。（編輯：許智超）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
S.H.E用什麼方式慶祝20周年，會讓您最開心？

S.H.E用什麼方式慶祝20周年，會讓您最開心？

繼續作答
即時
推薦閱讀