小學生領補助變富翁！銀行戶頭「暴增90億」 真相臉綠慘
領完補助瞬間變富翁？近日，印度有兩名小學生為了領補助，在銀行創立自己的帳戶，怎料，他們的戶頭卻突然冒出6.2億盧比和90.5億盧比的鉅款，瞬間變成億萬富翁，讓全村的人感到驚訝，但沒過多久，銀行就出面解釋，最後的結局全崩潰了。
編輯中心/綜合報導
2021-09-20 10:07:19｜2021-09-20 11:15:36
綜合印媒報導，印度東北比哈爾邦政府規劃對公立學校學生提供1200盧比（約新台幣452元）的補助款，而就讀國小6年級的古魯錢德拉（Guruchandra Vishwas）和尼泰（Nitai Vishwas）為了領補助，到當地銀行「格拉明銀行」辦理開戶。
沒想到的是，家長們在9月15日時，到銀行確認補助款是否入帳，卻發現戶頭突然多了幾億元，古魯錢德拉收到6.2億盧比（約新台幣2.3億元），而尼泰則多了90.5億盧比（約新台幣34.1億元），這讓家長們瞬間傻眼，此消息也引發轟動，全村的人湧入銀行窗口，想查看自己的賬戶是否也多出鉅款。
對此，格拉明銀行也出面解釋，這是內部軟體出錯，才導致匯錯款項，因此已經先將他們的帳戶凍結，且重新開始作業。不過，古魯錢德拉的爸爸卻指出，銀行除了將這筆鉅款轉走外，也將原本的補助款一併取走，要求對方盡速退款。而尼泰的帳戶至16日還有6000萬盧比（約新台幣2263萬元），目前不清楚銀行是否有將剩餘的錢取走。（編輯：許智超）