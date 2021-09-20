麵包店賣不完都倒掉！網愣「為何不免費送」 暗黑原因曝
不論是餐廳或者是麵包店等等，每天營業勢必會留下一些未賣完的商品，但你是否曾發現，店家即便有許多賣不完的食物，仍舊寧願選擇倒掉，也不會拿去送人。近日，就有網友討論「為何餐廳、麵包店、蛋糕店都不願將這些報廢品拿去送人？」引發廣大迴響。
編輯中心/綜合報導
2021-09-20 10:11:45
抖音（Tik Tok）帳號＠leneob近日發出一段影片表示「你是否也曾經疑惑，為何那些蛋糕店、麵包店、餐廳，賣不完的麵包都不拿去送人而是要倒掉？這是因為其店家的銷售價格，都是由市場機制做出決定的，如果經常把到期的食物分送出去，那麼會造成供應大於需求的問題，而每次都送出去，必然會使大量的人都要等到晚上去領免費的食物」。
「這樣勢必會打破產品的供需平衡，以後餐廳、蛋糕店、麵包店想要用正常的價格賣，就十分困難了，這也就是為什麼就算牛奶快壞了，店家也會倒掉」。
影片曝光後，引發不少網友回應「所以晚上的時候可以打折、可以買一送一，就是不會免費送」、「況且拿了快過期的麵包，有些人吃了又壞肚子的話，反倒怪到店家這來，不值得」、「這真的是人性」、「只會給員工選擇性拿，真的不會免費送」、「便利商店也是這樣！寧願打65折，沒人買也會報廢，就是不會免費送，不然大家都等那時候去拿就好」、「人性的暗黑面，就像很多人都知道晚上有打折，都會去撿便宜一樣，如果變免費了，那就真的會有一票人都等到那時才去拿免費的，店家怎經營」。（編輯：張嘉哲）