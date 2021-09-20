麵包店賣不完都倒掉！網愣「為何不免費送」　暗黑原因曝

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如果經常把到期的食物分送出去，那麼會造成供應大於需求的問題，而每次都送出去，必然會使大量的人都要等到晚上去領免費的食物

」。

▲這是因為市場上有決定價格機制，若是不斷免費送人，不僅打壞行情，也無法讓店家經營下去。（示意圖／取自unsplash）

所以晚上的時候可以打折、可以買一送一，就是不會免費送

人性的暗黑面，就像很多人都知道晚上有打折，都會去撿便宜一樣，如果變免費了，那就真的會有一票人都等到那時才去拿免費的，店家怎經營