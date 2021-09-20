中秋節別只顧烤肉、吃月餅！專家傳授「5撇步」招財開運

今（2021）年農曆8月15日，也就是9月21日的中秋節就在明天，而在這個月圓人團圓的好日子，大家在賞月、烤肉、吃月餅和柚子的同時，趁著滿月能量最強的大吉日，不妨可以嘗試一些開運方法來提升個人運勢。知名命理網站《旺好運》就分享了「5種開運撇步」，讓你在中秋佳節過後就財運噴發、財庫補滿滿。





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▲中秋節是滿月能量最強的大吉日，知名命理網站《旺好運》就傳授了「5種開運撇步」，讓你在中秋過後就財運噴發、財庫補滿滿。（示意圖／取自pixabay）

× ▲中秋節是滿月能量最強的大吉日，知名命理網站《旺好運》就傳授了「5種開運撇步」，讓你在中秋過後就財運噴發、財庫補滿滿。（示意圖／取自pixabay）

中秋開運一：財位點燈





在中秋節之時，加強補財風水，更有旺運發財的強效。可選家裡入門的斜對角，即為客廳財位，在這個位置裝上一盞燈，不論白天、晚上都維持光亮照明，保證提升家運、財運，讓整個人的能量都強強滾。





中秋開運二：打掃迎客





在中秋團圓時，多數人都會與親友團聚，而家中迎接客人的玄關、客廳都要打掃乾淨、保持整潔，加強人緣與貴人運，自然就有助於財運提升囉！





中秋開運三：吃餅補運





到了這個時節，坊間會出現各式各樣的月餅，可以多食用幾塊甜甜圓圓的月餅，或是包了蛋黃餡的糕點，都有象徵富貴、幫助財源滾滾的好寓意。





中秋開運四：拜土地公





中秋是農作物豐收的時節，過去人們都會在這一天向土地公報告豐收，祈求賜福，這一天非常適合準備豐富供品，如麻糬、花生、糕餅，用來祭拜土地公，祈求保佑事業與招財。





中秋開運五：補充財庫





除了土地公，這一天有許多財神廟舉辦慶祝活動，可以藉此補財庫，帶著開運或招財小物，到廟裡拜拜，順時鐘繞香爐三圈後帶在身上，提升財運。（編輯：許苡晴）



