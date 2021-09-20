不能玩遊戲！他見「3手機」瞬間崩潰 眾驚：這就是傳說
在現代生活中，手機已經成為每個人必備的3C產品，除了能打電話、拍照，甚至還有各種遊戲。不過，就有網友抱怨，他準備要去外地讀書，媽媽便拿出三款手機給他挑選，但沒想到手機的款式舊到無法下載遊戲，讓他相當崩潰，貼文一出，網友卻驚呼「這三隻就是傳說了！」
編輯中心/綜合報導
2021-09-20 10:48:46
原PO在《爆怨公社》表示，自己準備要到外地讀書，因為終於可以拿手機，而感到相當興奮，媽媽也拿出三款手機給他挑選，然而這三款都不是智慧型手機，根本無法下載手機遊戲，讓他難過直呼「這怎麼都不能安裝《傳說對決》啊…」。
貼文曝光後，可以看到三款手機分別是「Ericsson GF768、NOKIA 6150、Motorola V3688 」，網友也紛紛驚呼，「這三隻就是傳說對決啊」、「這不用安裝傳說，就已經是傳說了」、「這手機本身就是傳說了」、「別人的傳說是在手機裡，你的傳說是握在手裡」、「不能安裝傳說，但你拿了就可以變成學校的傳說」。
此外，也釣出許多過來人分享，「V3688讚，高中的時候接電話翻開就是帥」、「最右邊V3688，當時剛上市38000元，掛在腰間，走路都有風」、「選中間6150...地表最強手機耶」、「中間的是我自己賺錢買的第一支手機，結果被同事偷走」、「V3688彈起來講電話根本超帥好嗎」、「這三隻都拿過，好懷念」。（編輯：許智超）