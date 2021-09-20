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她在中秋前夕收「公司大禮」！過來人急制止：不要吃虧了

▲有女網友無奈表示，在中秋前夕收到公司「勸她離職」這份大禮，完整遭遇曝光更掀起網友熱議。（示意圖，圖中人物與當事者無關／取自unsplash）
▲有女網友無奈表示，在中秋前夕收到公司「勸她離職」這份大禮，完整遭遇曝光更掀起網友熱議。（示意圖，圖中人物與當事者無關／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2021-09-20 18:59:09

中秋連假已經到來，不少人也都案這自己的規劃活動、休息。然而就有女網友無奈表示，在中秋前夕收到公司「勸她離職」這份大禮，完整遭遇曝光更掀起網友熱議。

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原PO在論壇Dcard上發文提到，「身為上班族的我，最期待就是可以放假休息，禮拜五的下午一如往常，做著工作，期待著下班時間到來，想著可以拿著公司發的中秋獎金去採買」。

沒想到原PO準備下班前，卻被主管叫進辦公室，直接表明「我們覺得你不適任這份工作，這工作不適合你，所以你簽自願離職吧」，公司還提了原PO速度不夠快、不夠細心會犯錯等理由。

▲公司要求原PO簽下自願離職書，立刻有不少過來人著急制止。（圖／翻攝Dcard）
▲公司要求原PO簽下自願離職書，立刻有不少過來人著急制止。（圖／翻攝Dcard）
這樣的遭遇也讓原PO相當無奈「我才剛進去不久，自認自己怕做不完跟不上，所以每天加班到6、7點，加班沒有加班費就算了，事情也趕在時間內做完，就深怕被說話，一直努力想做好，最後卻換來被勸退」。

完整遭遇曝光後，立刻有不少過來人著急回應「別被唬！簽了就沒得選非自願離職，資遣費一定要到手」、「簽了那個東西就不能拿失業救濟還有資遣費了，那是話術，不要吃虧了」、「你選擇簽了就算是自願離職，選擇不簽直接叫他開非自願離職才有資遣費啊」。（編輯：潘毅）

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