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中秋拜月老最靈！命理師曝「桃花方位」：5禁忌也要避免

▲一年一度的中秋節將在明（21）日到來，而農曆八月十五日這天同時是月老誕辰，為求姻緣的好時機。（示意圖／翻攝自台北霞海城隍廟粉專）
▲一年一度的中秋節將在明（21）日到來，而農曆八月十五日這天同時是月老誕辰，為求姻緣的好時機。（示意圖／翻攝自台北霞海城隍廟粉專）

編輯中心/綜合報導

2021-09-20 19:40:02

一年一度的中秋節將在明（21）日到來，而農曆八月十五日這天同時是月老誕辰，為求姻緣的好時機。對此，命理專家楊登嵙也透露今年的「桃花方位」，以及拜月老時要注意避免的5個禁忌

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命理專家楊登嵙提到，每年有4天是拜月下老人求姻緣的最佳時刻，分別為國曆2月14日西洋情人節、農曆7月7日七夕、月下老人生日農曆8月15日及冬至，「單身男女不要錯過機會，一定要掌握重點和禁忌，別讓自己的姻緣跑掉了」。

▲知名命理師楊登嵙分享拜月老的注意事項。（圖／翻攝自楊登嵙臉書）
▲知名命理師楊登嵙分享拜月老的注意事項。（圖／翻攝自楊登嵙臉書）
而楊登嵙也提醒，拜月老時有5個禁忌必須留意，包含「不要戴帽子、太陽眼鏡，這樣月老才看得清楚你的樣子」、「服裝端莊，不宜太過暴露，也尊重神明」、「請勿拿傘，若是摺疊傘就收到包包裡，旁邊有人拿傘也離他遠一點，拜拜拿傘，小心姻緣會『散』」、「拜完月老喝結緣茶千萬不要吹，否則求好的姻緣就被自己給吹走」、「記得吃廟裡喜糖沾沾喜氣，但記得不能挑；因為自己挑了，月老怎麼幫忙牽紅線」

祭拜的供品部分，則可以選用糖果（甜甜月老的嘴）、鮮花（與身旁對象可以盡快開花結果）、五色水果（圓形尤佳，一切圓滿吉利）；紅棗（祈求姻緣早點完成）以及桂圓（圓滿順利）。

▲不少單身男女為求得好姻緣，都會到廟裡拜月老，祈求能快點脫單。（圖／取自
▲楊登嵙老師指出，2021年的桃花位在南方，可在此方的位置擺設向月下老人求來的紅線和緣錢，正在開花的植物或放置粉紅色水晶球可增加異性緣及人際關係，提昇事業運。（圖／取自 Pixabay ）
最後楊登嵙提到，2021年的桃花位在南方，「喜星」、「桃花星」、「官星」，主宰人際關係、事業、異性緣，可在此方的位置擺設向月下老人求來的紅線和緣錢，正在開花的植物或放置粉紅色水晶球可增加異性緣及人際關係，提昇事業運。但要注意別擺設假花或大型空櫃子或大花瓶，以免造成爛桃花。（編輯：潘毅）

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