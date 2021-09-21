自助餐老闆「1舉動」客人心寒！眾秒懂：小心離倒店不遠
自助餐因為其豐富的菜色，讓民眾可以每天選擇不同的菜色吃，因此深受不少人喜愛，不過由於菜價浮動或是特殊食材緣故，往往發生客人與店家爭執「價格」的問題。近日，就有網友分享自己去買自助餐時，結果結帳看到老闆「1舉動」，讓他非常心寒，貼文引發廣大迴響。
編輯中心/綜合報導
2021-09-21 09:48:57
原PO在PTT貼文指出「不唬爛，這我剛剛去自助餐夾的，夾好要結帳的時候，老闆娘拿她的夾子翻我的菜，我當下真的黑人問號，欸不是！前面好幾個結帳都沒看你翻，莫名其妙翻我的菜幹嘛？這樣的行為到底是在幹嘛啊？」
貼文一出，網友紛紛回應「看你有沒有藏肉在底下啊」、「有人會藏肉在菜底下，在檢查」、「因為有人會藏菜啊，就還是翻一下」、「有看過有人白飯下藏雞腿被抓包」、「我台積電學長在員工餐廳也會藏肉排，阿姨第一次看到時超震驚」、「看有沒有偷藏阿，加減會隨機抽查，看她心情，但真的每次被翻感覺都很差」。
另外，也有不少網友表示「每個人都有翻就還好，只翻你的感覺真的超差，這種店一次就不想去，小心離倒店不遠」、「所以我都去買秤重的，被翻菜超不爽」、「自助餐看到翻菜的店就不會再去」、「把顧客當賊，這種店真的不會再去」、「那真的是奇檬子問題，前面的人沒翻，就翻我的？我是長的怎樣？」（編輯：張嘉哲）