自助餐老闆「1舉動」客人心寒！眾秒懂：小心離倒店不遠

我是廣告 請繼續往下閱讀

老闆娘拿她的夾子翻我的菜

▲網友分享自己去夾自助餐時，卻被老闆娘拿夾子翻攪菜色檢查，讓他感受極差。（圖／PTT）

看你有沒有藏肉在底下啊

每個人都有翻就還好，只翻你的感覺真的超差，這種店一次就不想去，小心離倒店不遠