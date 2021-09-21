手機號碼狂用20年超划算？內行抖驚人真相：很多人都不知
隨著科技更迭，人們已經從以前的按鍵式手機轉換為智慧型手機，但即便手機型態改變，其電話號碼也可能多年沒有變過，近日，就有網友討論「大家的手機號碼都用幾年了呢？」結果貼文意外釣出不少內行人分享「同一支號碼應該妥善運用，而不是一直在同間電信使用」。
編輯中心/綜合報導
2021-09-21 10:17:53
原PO在PTT貼文指出「我現在的門號16年了，是我第二個門號，第一個因為國小看電視廣告，簡訊回傳抽獎，花了很多錢被沒收，後來拿去給姊姊用了，現在這個，好像是我念國中，自己搭公車上下學，爸爸媽媽才辦給我的，怕我出去溜搭不回家，在某電信16年了，好像也沒什麼好處」。
貼文一出，網友紛紛回應「我這個門號是第三個了，用了超過10年了吧」、「我的也很多年耶，記不起來多久了」、「超過20年了，小時候大人多辦的門號一直用到現在」、「20年+1」、「從12歲有手機到現在都是用這個門號，完全沒換過」、「我是剛好20年29天」。
不過，也有內行網友表示「攜碼跳槽有優惠，不要傻傻一直在同一間一直用」、「我就是兩間門市跳來跳去，優惠拿不完」、「我也是接我爸的20年沒換，不過後來轉4G時有NP到別間電信」、「用同一個號碼沒問題，但要懂得NP」、「20年以上，但NP來NP去」。
而網友所謂的NP，即所謂的「行動號碼可攜服務（Number Portability）」，簡單來說就是帶著你的電話號碼跳槽到另外一間電信，讓你可以沿用同一組手機門號，但會轉換電信，通常電信業者為搶客，都會對於NP用戶祭出優惠，包括最近超夯5G、手機免費0元簽約等等，屬於一種賺取優惠的電信跳槽模式。（編輯：張嘉哲）