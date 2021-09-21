史上最讚朋友！3人簽「同組號碼」中大獎 每人爽拿5千萬
不少人心中都有一個「彩券夢」，打算平日花點小錢試試手氣買彩券，希望自己能被運氣之神眷顧。對此，南韓就有位網友分享，兩位好友跟著他簽同組號碼，沒想到竟一起中了大獎，每人拿到約23億韓元，一起成為富翁了。
編輯中心/綜合報導
2021-09-21 10:23:31
綜合外媒報導，南韓一位網友林正煥（化名）在南韓樂透網站《Lotterich》貼出一張照片，可以看到3張都簽「1、7、15、32、34、42」的彩券中了大獎，他解釋，因為自己平時有簽樂透試手氣的習慣，而兩位好友十分相信他，三個人便簽了同組號碼，結果真的中了大獎。
林正煥透露，自己因為疫情影響，不得不打工維生，過程中常常與兩位好友談論夢想，想不到能帶著他們一起成為幸運兒，獎金分下來後，每人拿到約23億韓元（約新台幣5394萬元），這讓他忍不住說「我很高興是3人一起中獎」。
貼文曝光後，網友也紛紛驚呼，「真的好羨慕啊，朋友的友情真好」、「太幸運了！恭喜你們」、「恭喜，你們三個的友誼不會改變」、「跟朋友一起成為富翁，多麼幸福」、「哇…有這種朋友真好」、「還有缺朋友嗎哈哈哈」、「我這幾年幾乎每週都買…恭喜啊」。（編輯：許智超）