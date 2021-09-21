可以用烤箱烤肉嗎？過來人提醒放「這物」 再曝慘痛經驗
今（21）日就一年一度的中秋節，但因疫情影響，部分縣市都訂出戶外烤肉禁令，所以很多人選擇「宅在家」烤肉慶中秋。近日，就有網友詢問，「烤箱裡面的網子是幹嘛用的？想拿來烤肉可以嗎？」貼文一出，也釣出過來人分享慘痛經驗。
編輯中心/綜合報導
2021-09-21 14:15:10
原PO在《廚藝公社》貼出一張照片，只見洗手槽裡有一個烤箱的鐵網，接著表示自己想用烤箱來烤肉，但不知道烤箱裡的鐵網適不適合，於是好奇問「我想拿來烤肉可以嗎？這個又好像鍍鋅的，不知道食物放在上面有沒有毒？」
貼文曝光後，網友都建議要放「烤盤」或「鋁箔紙」，「烤肉會滴湯水，除非下面再用盤子接著，不用架子，放食物烤盤烤最好」、「可以，可是烤箱底部會被肉汁弄的很髒欸，建議放鋁箔紙」、「可以放蛋糕模具、比較小的烤盤，焗烤之類的」、「用鋁箔紙比較好清理，不會滴到整個烤箱底部」、「底下還要再墊烤盤啦」。
此外，其中還有過來人分享慘痛經驗，「個人經驗啦，我曾把炸雞放在這種網子上加熱，也忘記放烤盤，結果油滴到燈管，烤箱起火…」。對此，也有內行人回應，「網狀就是要讓肉下方也能均勻受熱，且下方一定要墊烤盤接油，除了好清理，也可以避免油滴在加熱管」。（編輯：許智超）