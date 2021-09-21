3份月餅分33人！他酸「老闆真大氣」 隔天見一幕尷尬了
一年一度的中秋佳節到來，不少上班族除了開心迎接連續假期外，對於公司所發放的三節獎金或佳節禮盒也會充滿期待。不過，大陸就有網友抱怨，工廠老闆只買了3個大月餅，再平分給33位員工，讓他忍不住酸說「這老闆多大氣」，但沒想到隔天見一幕卻尷尬了。
編輯中心/綜合報導
2021-09-21 17:04:27
綜合陸媒報導，大陸溫州一位製鞋工廠員工張先生在社群媒體分享一段影片，只見工廠的機器上放著一大包月餅，且要他們自己切成小塊，平均分配給其他員工。他看了相當無奈，忍不住酸說「你看這鞋廠老闆多大氣，33個人分3個月餅，33個人一人咬一口，真怕誰咬大誰咬小有意見」。
影片曝光後，引發網友熱議，當地記者隔天也打電話訪問張先生，怎料，對方卻改口說「是自己聽錯老闆的話，昨天只是讓大家試吃嚐鮮」，接著強調老闆隨後又補發每人一盒8入月餅以及半箱蘋果，純屬烏龍一場。
許多網友看完也紛紛回應，「哈哈哈這也太尷尬了吧」、「完全是他誤會老闆啊」、「酸完還是笑著收下禮盒，嘖嘖」、「真是好心被雷劈，現在工廠老闆得低聲下氣哄著員工」，但也有人猜測，「感覺事情鬧大，老闆才補上」、「猜測沒爆出來就不是誤會了」。（編輯：許智超）