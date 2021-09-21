孩子尚未出生就爆「取名大戰」！媳遭婆婆嘲諷 全場感慨
新生命即將誕生，雖然會讓一個家族充滿喜悅，但也會伴隨觀念差異所產生的衝突。一位懷孕35週的人妻就哭訴孩子還沒出生，家中就掀起「取名大戰」，完整遭遇曝光更是引起網友的怒火。
編輯中心/綜合報導
2021-09-21 17:55:31
原PO在論壇Dcard上發文提到「目前我已經懷孕35週，沒跟公婆住，經濟獨立，養娃沒問題，可以自己照顧小孩。但婆家在騎車不到20分鐘的距離，又是非常傳統的家庭，全家都改過名字，曾經為了要我先生改名字，還不讓我們結婚，後來又要我改名」。
原PO也無奈表示，自己沒有順從婆婆的改名建議，對方便「一直冷嘲熱諷我，甚至大庭廣眾下罵我，我都忍耐了」，直到懷孕後，也開始擔心孩子的取名問題會再度讓整個家庭吵翻天。她決定先向老公提出建言「姓氏跟他沒問題，名字兩個字給你取一個，我取一個」，沒想到老公卻因為考量到長輩因素，不斷推託。
原PO也相當崩潰，「孩子是我生的，為什麼婆婆要有意見。我懷胎10月的不舒服、臨盆的痛，都是我要去承受的，孩子給我取一個字，就這麼難嗎？請問有什麼辦法可以讓我不要被牽著鼻子走嗎？我很怕小孩出生，他們帶著孩子自己去報戶口」。
不少網友看完後也紛紛搖頭，「真的不是離婚率太高，是現在太多媽寶⋯⋯」、「一生的伴侶卻沒有心，要一個空殼幹什麼」、「他們家好奇怪喔，每個人都改名字，當初出生時沒有謹慎想好名字，當兒戲？」「名字給他們取，然後從母姓」、「每一個緊張的婆媳關係，都有一個像植物人的老公，辛苦了，未來的日子」。（編輯：潘毅）