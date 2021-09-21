男買iPhone13急喊「原價讓出」！眾見目的全跪：實在聰明
一年一度的蘋果發表會上週登場，蘋果除了發表多樣新品以外，各界最備受矚目的iPhone 13，也一口氣推出全新四款，在9月17日開放預購之後，多款顏色及機型直接被秒殺，慢手的民眾恐怕都要等到10月過後才拿得到新手機。不過，就有網友明明已經先搶到iPhone13系列新機，而且是發售日第一天就能取貨，卻急喊要原價出售，貼文引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-09-21 18:03:43
一名網友在臉書社團「iPhone&iPas蘋果買賣場」貼文指出「原價售iPhone 13 Pro Max 128G銀色出售！9月24日可以拿到手機，當日匯款可面交」但詭異的是，明明好不容易搶到9月24日發售日，當天能拿到手機的時間，怎麼馬上就要賣出，而且還是原價，讓網友不禁好奇「跟你買沒便宜，幹嘛不自己去官網訂」。
而貼文也引來內行人解釋「這就是刷卡要賺回饋的，而且有些人也沒有排到24號能拿到手機」、「刷卡賺回饋無誤，畢竟24號首發不一定每個人都搶得到，各取所需」、「賺回饋真的有聰明到欸」、「現在預訂都要等到10月後了，如果想快拿到手機，幫忙搶得還能賺刷卡回饋，一舉兩得」；而原PO也回應「如果沒人要買自己也可以退」。
而對於iPhone 13的預購情況，天風國際證券分析師郭明錤報告指出，iPhone 13系列預購高於iPhone12系列，符合市場預期，他引述蘋果官方網站的運送時間，高階iPhone 13款式符合預期（約3週至5週），低階款式低於預期（0至2週內），若是第一波沒有預購到的民眾，恐怕要等到10月中後才拿得到新機。（編輯：張嘉哲）