工程師薪水超高卻「容易單身」？過來人曝關鍵點：太難了
台灣有著護國神山台積電與竹科各大企業，除了獲得科技島的美稱，也讓工程師成為高薪的職業。不過就有網友觀察到「工程師很容易超越適婚年齡，都還找不到合適對象」，而問題曝光也掀起廣泛討論，更有過來人分享經驗談與關鍵原因。
編輯中心/綜合報導
2021-09-21 21:59:51
原PO在論壇PTT上發文提到，「科技業為什麼這麼多年新100萬起跳卻單身？更曾聽聞有年薪300萬，40多歲仍然單身的工程師，有問過女方說法是『不帥、不懂打扮』，請問大家有沒有更多個案可供分析？」
貼文曝光後，隨即有過來人分析工程師會遇到的「交友劣勢點」，「每天工作至少消失12小時以上，很少伴侶能這樣過吧，太難了」、「實情是工程師講話務實，多半不討喜，個性也比較拘謹」、「同學就很少女生了，有在聯絡的更少」、「很多年薪高的工程師最大的問題，就是喜歡把薪資、頭銜當成自己在兩性市場上的優勢，但把薪資當成優點最危險的地方在於，這會忽略自身的缺點，可能覺得與異性相處的技巧不用彌補，欣賞你的人可能剩下科技業女性，或是對你薪資有興趣的人」。
不過也有人認為「我們部門單身的不到5個，高齡單身根本是社會給的刻板印象」、「賺錢是一個條件，但不是吸引女生的唯一條件，那種只看錢的女生，會找真正的不用工作的有錢人」、「帥不帥不是重點，生活無聊個性無趣才是」、「身邊同事工程師單身的很少，一直不解這說法哪來的」。（編輯：潘毅）