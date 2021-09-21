車載滿「肯德基」想走私！衰男嘴饞遭捕　隔天封城令鬆綁

全球新冠疫情因為變種病毒威脅而無法鬆懈，紐西蘭政府日前更祭出封城措施，從八月起就處於嚴格的4級警戒，餐廳必須關閉，就連外送服務也不被允許。日前就有兩名男子動起歪腦筋，打算「走私肯德基」，載著滿滿的炸雞桶和沙拉、薯條試圖穿越，卻因為形跡可疑遭到警方盤查，更有可能面臨6個月監禁或高達新台幣7萬元的罰款。

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根據《CNN》報導，紐西蘭最大城市奧克蘭8月起就處於嚴格的防疫4級警戒，要求民眾得待在家中，餐廳也不得營業或提供外送服務，而當地警方在19日於郊區巡邏時，發現一台車輛在外行駛，正當警方打算上前盤查時，對方卻加速駛離打算跨過封鎖線進入奧克蘭，於是警方也上前追緝，這才發現原來該輛車上有著數桶肯德基炸雞、10盒生菜沙拉、超大量薯條與許多炸物附餐，車內更有高達10萬紐幣（約新台幣195萬元）的貨款。

▲男子車廂後座放了滿滿的肯德基餐點。（圖／翻攝自NZ Police Association）

根據當地警方表示，這兩名男子分別為23歲、30歲，他們因為看見疫情之下人們對於速食的渴望，打算從奧克蘭南方75英里處的漢彌爾頓（Hamilton）「走私」跨過封鎖線，將炸雞、薯條賣給嘴饞的民眾們，但此舉違反了紐西蘭《新冠肺炎公共衛生應對法案》，恐怕換來的只是最高判處6個月監禁或4千元紐幣（約新台幣7萬8千元）的罰款。

▲車上還有著大批因「偷渡肯德基」而收到的貨款。（圖／翻攝自NZ Police Association）

此外，紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）也於20日宣布，奧克蘭4級防疫警戒將從21日起稍微鬆綁降為3級，為了確保Delta變異株完全根除，居民們仍得維持嚴格封城，無法拜訪鄰居或親友，不過餐廳和商家們則可以開始提供無接觸的外送服務或外賣，一解這些嘴饞饕客們的食慾了。（編輯：楊智傑）