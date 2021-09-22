中秋後吉星庇佑！「4生肖」財運超旺　第一名橫財發不停

今年的4天中秋連假已告一段落，上班族們又得把心回來好好工作了！而運勢如同空氣，看不見也摸不著，但卻影響著生活的方方面面，究竟在中秋過後十二生肖的運勢會如何呢？近日專攻命理、星座領域的搜狐號《智慧星座》就分析指出，「4生肖」中秋後受吉星庇佑，將會走大運，財源滾滾來，特別是第一名「生肖鼠」橫財發不停。





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▲近日專攻命理、星座領域的搜狐號《智慧星座》分析指出，「4生肖」中秋後大走運，財運將會非常旺。（示意圖／翻攝自Pixabay）

× ▲近日專攻命理、星座領域的搜狐號《智慧星座》分析指出，「4生肖」中秋後大走運，財運將會非常旺。（示意圖／翻攝自Pixabay）

TOP1、生肖鼠





生肖鼠之人積極樂觀，自尊心很強，而且他們喜歡跟朋友分享，分享他們的感受，9月23日採聽官得「國印」吉星照耀，到時候衰運轉旺運，財運如虹，如果將機會抓住，有望買彩票中一等大獎，生活定能逍遙自在。此外，生肖鼠的朋友要遠離那種充滿負能量、不斷抱怨的人，不久的將來橫財發不停，功成名就。





TOP2、生肖雞





屬雞之人到了9月25日，喜鵲來報導，有望告別早2個月運勢受阻、好運橫財不見、賺錢很累、生活多艱難的情況，到時候有橫財之喜，生活可謂是一帆風順。另一方面，對於少部分屬雞之人來說，雖然目前工作上多有挫折，但是多培養情商和能力，隨著眼界提升和人脈開拓，不久的將來人生將會暢通無阻。





TOP3、生肖豬





生肖豬的朋友早期凶星聚在保壽官停留，從而部分人運勢不佳，事業運平平，身邊桃花少見的狀況，9月23日奴僕宮得「天解」吉星照耀，到時候運勢飆漲，人財兩旺，如果能接住好運，極少數人有望買彩票中獎，此外，生肖豬的朋友在職場中熱情四溢，與同事相處融洽和諧，將來走大運賺大錢，步步高升。





TOP4、生肖羊





生肖羊的朋友9月24日審辨官得「天同」吉星庇佑，因此好運影響，有望擺脫較長一段時間發財受擋、身邊小人多的情況，屆時喜迎人生轉折點，貴人和橫財會不請自來，將來的前途不可限量。另外，對於部分屬羊的人來說，雖然目前工作麻煩不斷，但是只要不斷去學習優秀的人或事，隨著好運加持和能力提升，往後非常容易得到領導的信任和器重。（編輯：許苡晴）



