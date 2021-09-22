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全親戚「靠他1會員卡」逛好市多！好處萬人狂讚：太羨慕

▲連鎖美式賣場好市多（Costco）商品深受廣大消費者的喜愛。（示意圖／記者楊智傑攝）
▲連鎖美式賣場好市多（Costco）商品深受廣大消費者的喜愛。（示意圖／記者楊智傑攝）

編輯中心/綜合報導

2021-09-22 08:55:13

連鎖美式賣場好市多（Costco）商品售價比外面來得經濟實惠，更不時推出限量商品引發搶購熱潮，深受廣大消費者的喜愛；日前一名網友在臉書提問，大家會不會常被親戚拜託來好市多採買？由於常被親友要求代買好市多商品，每次購物都是滿滿一車，同時分享「1好處」，讓網友們忍不住狂讚。

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原PO在臉書社團《Costco好市多商品經驗老實說》表示「不知道大家會不會常常被親戚拜託來好市多採買？」因為家中親戚都沒辦卡，只有他們家有辦，直呼「真的是叔叔、嬸嬸、奶奶、伯伯都只靠這一張卡，就只差街坊鄰居沒跟上」，所以每次到好市多都大包小包，有時候一台車還裝不下，根本像過年大爆買。

原PO笑稱「每次親戚看到彼此買了什麼就會想＋1，今天本來是叔叔叫我們幫買特價的雞精，因為他加班都加很晚，常常需要靠雞精補充體力，不然會愛睏，偶爾買多了還會拿來煮菜，姑姑跟大伯看到之後也跟風，一起請我們家幫買雞精、零食、什麼阿哩阿雜的都來一點，推車重量瞬間就往上，完全是甲厚道相報（台語），好貨通通囤起來的概念」。

▲原PO常被親友要求代買好市多商品，每次購物都是滿滿一車。（圖／翻攝自《Costco好市多商品經驗老實說》）
▲原PO常被親友要求代買好市多商品，每次購物都是滿滿一車。（圖／翻攝自《Costco好市多商品經驗老實說》）
原PO最後表示，還好車開回家可以一間一間巡禮，不會那麼重或難搬，過程中不忘戴口罩、勤消毒。他也不禁好奇「大家會不會覺得這樣很好玩？因為我爸媽蠻享受幫親戚囤貨的，他們說這樣很有家族聯絡感情的感覺」。

貼文曝光之後，引發上萬人次按讚回響，許多網友羨慕直嚷「以前人的感情都是這樣出來的」、「我也喜歡幫親友同事代購」、「好親戚來相挺，感情長久」、「如果能樂在其中是滿好的，是連結親友的好方式，但必須建立在彼此尊重感恩互助」、「家族感情好才能這樣」；更有網友建議「可以考慮改辦黑卡了」、「辦黑卡，你也有回饋金可賺」、「那你應該辦黑卡，拿2%的回饋金」。（編輯：賴詠璿）

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