台南vs嘉義哪美食較多？老饕「一面倒」：巷口小吃數不完

台灣美食、小吃應有盡有，各縣市皆有不同的特色美食，口感、風味也都不盡相同。然而，近日有網友就在PTT詢問大家「

台南和嘉義哪個美食比較多？

」對此，許多吃貨紛紛秒選「這裡」，直呼「巷口美食數不完」。

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原PO在PTT八卦板發文指出，自己雙十連假打算從台北去南部吃美食，他並請益大家「請問台南和嘉義哪個地方美食比較多？最好是能開放內用的，因為吃的外帶，回飯店吃就冷掉了，有沒有人知道呢？」

▲有網友在PTT請益大家「請問台南和嘉義哪個地方美食比較多？」掀起討論。（圖／翻攝自PTT）

問題一出，隨即掀起討論，許多老饕一致秒選「台南」，紛紛回應「台南數不完，嘉義只有雞肉飯還用選嗎？」「台南，但比較分散各地」、「認真推，台南」、「台南的米飯多一味，很好吃」、「巷口美食來說台南比較多」、「嘉義、台南都住過，台南一票。」

另還有網友表示「都很多，但我個人喜歡嘉義多一些」、「台南嘉義都住過，比較喜歡嘉義美食，口味也比較合，不像台南甜得莫名其妙」、「嘉義口味比較普羅大眾」、「嘉義真的不錯，嘉義市很熱鬧」、「台南人是不推台南的，給你參考看看」、「差不多，台南好吃一些，有些品項嘉義比較好吃。」（編輯：許苡晴）