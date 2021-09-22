桃園97％學生同意接種　校園BNT專案開

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鄭文燦表示，BNT疫苗安全有效，是目前各類疫苗品牌中開放青少年接種的，希望能把人口疫苗覆蓋率提高，讓社會慢慢朝向集體免疫的方向，目前整個台灣的疫苗接種人口覆蓋率約50%，預計在10月底前可超過6成5以上;中秋節過後有5個疫苗接種計畫陸續進行，疫苗類型也很多，包括第一劑AZ疫苗、第二劑莫德納疫苗、第一劑BNT疫苗及第二劑高端疫苗，桃園市在10月5號之前預計可完成接種33萬人。
鄭文燦說明，目前桃園市安排每個學校由不同醫院或診所負責接種工作，配合校方作息及接種時間錯開接種期程，大約兩周內多數學校都會打完;他也再次感謝鴻海集團創辦人郭台銘、台積電及慈濟基金會三個單位跟政府分工合作，完成了這次BNT疫苗的採購和相關準備工作，從現在到年底1500萬劑BNT疫苗會陸續到貨，相信對於台灣的防疫會有很大的幫助，也會提升我們的疫苗人口覆蓋率。
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