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桃園97％學生同意接種　校園BNT專案開

▲校園BNT專案今日開打，桃園市長鄭文燦一早前往大園高中視察學生接種情形。（圖／記者李春台攝，2021.09.22）
▲校園BNT專案今日開打，桃園市長鄭文燦一早前往大園高中視察學生接種情形。（圖／記者李春台攝，2021.09.22）

記者李春台/桃園報導

2021-09-22 10:08:32

校園BNT專案今（22）日開打，桃園市長鄭文燦一早前往大園高中視察學生接種情形時表示，目前桃園市學子接種意願高達97%，是全國第一，桃園市12至17歲人口共有13萬3千人，其中95%選擇在學校接種，2%選擇在醫療院所接種，另外3%因為體質或其他因素沒有接種。

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鄭文燦表示，BNT疫苗安全有效，是目前各類疫苗品牌中開放青少年接種的，希望能把人口疫苗覆蓋率提高，讓社會慢慢朝向集體免疫的方向，目前整個台灣的疫苗接種人口覆蓋率約50%，預計在10月底前可超過6成5以上;中秋節過後有5個疫苗接種計畫陸續進行，疫苗類型也很多，包括第一劑AZ疫苗、第二劑莫德納疫苗、第一劑BNT疫苗及第二劑高端疫苗，桃園市在10月5號之前預計可完成接種33萬人。


鄭文燦說明，目前桃園市安排每個學校由不同醫院或診所負責接種工作，配合校方作息及接種時間錯開接種期程，大約兩周內多數學校都會打完;他也再次感謝鴻海集團創辦人郭台銘、台積電及慈濟基金會三個單位跟政府分工合作，完成了這次BNT疫苗的採購和相關準備工作，從現在到年底1500萬劑BNT疫苗會陸續到貨，相信對於台灣的防疫會有很大的幫助，也會提升我們的疫苗人口覆蓋率。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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