影／給愛妻買了一雙名牌鞋 下秒老婆竟說「這句」打槍？
情侶交往、夫妻結婚對很多人來說，都是非常具有意義的事，由於和另一半長期相處，大家多半會選在特別的日子，給對方一個驚喜，來增進感情。Youtube頻道「FU LOVE 」這次就決定要自己試著挑選名牌來送老婆，到底他的妻子會對禮物有什麼反應呢？
影像中心/綜合報導
2021-09-22 18:00:00
影片一開始，頻道主就來到知名精品品牌 Gucci 的店門口，強調老婆之前曾經在此佇足許久，對外牆廣告上的粉色鞋款癡迷不已，但礙於這雙鞋的價錢實在不低，所以直到這次即將生日的時刻，他才決定要狠下心買給老婆。
不過就在要付款的時候，發生了一件讓人非常猶豫的事，那就是外牆上的那款店內已經沒貨，只有「同款不同色」的白色跟鞋，或是「同色不同款」的粉紅跟鞋兩個選項，在幾番猶豫、網友票選以後，頻道主終於下定決心，買下同款的白色高跟鞋。
回到家以後，老婆雖然非常開心，但還是半開玩笑的說了句：「怎麼不是買 Dior 的」？讓男方一度哭笑不得，不過好在老婆還是送上了大大的擁抱，並期望未來替家裡多省點錢，不要再亂花了。（文字編輯：沈傳恩）
▶感謝授權：FU LOVE
原始影片：https://youtu.be/_yraGvbLzyY