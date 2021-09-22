五倍券官網卡爆！神人教「1招」登記超順暢：點一下就好

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問題曝光後，瞬間就引來一票鄉民哀號直呼，「根本跑不出來…」、「直接給我當掉」、「轉圈圈中QQ」、「進不去啦」、「提早在電腦前等，一樣進不去！」
不過，就有內行人分享透過行動支付或電子票證較快速，直言「直接無腦綁街口有成功，還有領到好」、「感覺綁行動支付比較簡單，打開app點一下確認就好了」、「直接從悠遊卡網站綁訂有成功」；除了上述方法，也有人推薦將瀏覽器換成「Firefox」使用，有機會能夠登記成功。
今日振興五倍券開放登記與數位綁定，一時間湧入太多民眾，導致官網一度出現空白或錯誤亂碼訊息。對此，經濟部就表示，截至09：30為止，官網登入人次已超過40萬7千人次，數位綁定人數突破12萬9千人。經濟部指出，五倍券官網因應大量登入，將啟動限流的導流機制，因應線上人流情況持續恢復中。
另外，前400萬名完成數位綁定的國人，還能獲得經濟部加碼的「好食券」，但也因開搶人數過多，疑似導致網站當機，經濟部長王美花在立法院備詢時也表示，好食券有400萬份，非常充足，國人不用在第一時間去搶。（編輯：陳雅雲）
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