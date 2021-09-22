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五倍券官網卡爆！神人教「1招」登記超順暢：點一下就好

▲22日上午9時開放綁定數倍五倍券，五倍券官網旋即當機而引起民怨。不過，就有神人曝1招能夠火速登記成功。（圖／翻攝自五倍券官網）
▲22日上午9時開放綁定數倍五倍券，五倍券官網旋即當機而引起民怨。不過，就有神人曝1招能夠火速登記成功。（圖／翻攝自五倍券官網）

編輯中心/綜合報導

2021-09-22 10:57:06

為提振國內經濟，行政院於日前公布振興五倍券方案，今（22）日上午9時起開放民眾可至五倍券官網登記或進行數位綁定，但時間一到，卻有民眾哀號抱怨平台當機，無法成功登記。不過，就有網友發現1妙招，能夠快速又順暢完成登記。

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一名網友於PTT八卦板上以「有人五倍券綁定成功嗎？」為題發文，表示自己選擇利用信用卡綁定後，卻發生網頁無限轉圈圈的狀況，甚至還出現一排亂碼，讓他無奈詢問「有人綁定成功惹嗎？？順便問一下綁哪一張卡比較划算阿」。

▲網友好奇詢問「有人五倍券綁定成功嗎？」（圖／翻攝PTT）
▲網友好奇詢問「有人五倍券綁定成功嗎？」（圖／翻攝PTT）
問題曝光後，瞬間就引來一票鄉民哀號直呼，「根本跑不出來…」、「直接給我當掉」、「轉圈圈中QQ」、「進不去啦」、「提早在電腦前等，一樣進不去！」

不過，就有內行人分享透過行動支付或電子票證較快速，直言「直接無腦綁街口有成功，還有領到好」、「感覺綁行動支付比較簡單，打開app點一下確認就好了」、「直接從悠遊卡網站綁訂有成功」；除了上述方法，也有人推薦將瀏覽器換成「Firefox」使用，有機會能夠登記成功。

今日振興五倍券開放登記與數位綁定，一時間湧入太多民眾，導致官網一度出現空白或錯誤亂碼訊息。對此，經濟部就表示，截至09：30為止，官網登入人次已超過40萬7千人次，數位綁定人數突破12萬9千人。經濟部指出，五倍券官網因應大量登入，將啟動限流的導流機制，因應線上人流情況持續恢復中。

另外，前400萬名完成數位綁定的國人，還能獲得經濟部加碼的「好食券」，但也因開搶人數過多，疑似導致網站當機，經濟部長王美花在立法院備詢時也表示，好食券有400萬份，非常充足，國人不用在第一時間去搶。（編輯：陳雅雲）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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