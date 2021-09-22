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面試被錄取「公司偷做1事嚇壞她」！網全秒懂：人資會怕

▲一名女網友近期收到錄取通知，卻發現公司仍持續徵人。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝Pixabay）
▲一名女網友近期收到錄取通知，卻發現公司仍持續徵人。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-09-22 11:22:23

許多公司都會於求職網站上貼出相關職缺，更會附上工作內容及待遇，以此徵求適合的人才。不過，就有女網友指出，前陣子收到錄取通知後，發現公司仍持續應徵其他求職者，讓她擔憂直呼「所以我是備胎嗎？」

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原PO於Dcard上發文，表示最近收到一間公司的錄取通知，上頭明確標示了報到日期和所需文件，她也立馬回信會前往，「我就開心的跑去辦薪資要用的戶頭，銀行也打去公司確認有沒有我這個新員工，然後戶頭就辦好了」。

但讓她納悶的是，幾天過後發現公司仍在面試其他求職者，「為什麼我會知道呢…因為面試到的人是我同學，我同學知道我錄取，所以問我一些公司的事」。

她透露當初公司刊登職缺時，只標示徵求1名員工，因而讓她焦急詢問「所以我是備胎嗎？會不會上班前兩天就叫我不要去了，我為了公司拒絕掉後面的面試了欸！這是業界常態嗎？」此外，原PO亦指出友人建議她可直接打電話詢問，但她坦言「我不敢問，所以先來這邊問問大家，公司這樣合理嗎？」

▲女網友被錄取後，發現公司仍持續徵人。（圖／翻攝Dcard）
▲女網友被錄取後，發現公司仍持續徵人。（圖／翻攝Dcard）
貼文曝光後，瞬間引來不少網友討論，「也不一定，我面試時104寫2-3人，我進來後2個月內又進來7個」、「很多這樣，需求寫1人，然後持續一直徵人」、「求職者怕被放鳥，人資也很怕被放鳥，所以錄取者正式報到前，很多人資都會持續面試，這很正常」、「你有沒有想過可能面臨退休潮，我去面試的大公司也是寫缺一個，但是打聽到聽說一堆人準備退休了，現在要在努力招人進來」。

其中還有行家解釋，「我們公司在招募時，不見得會去更新待招人數，開著表示缺人，招滿了就會關掉。如果已經拿到電子或紙本offer就可以放心。但多面試對新鮮人來說不見得是壞事，面試可以讓你從不同人的觀點來了解業界在做什麼，而且如果有拿到其他offer的話，也可以多比較一下」。

此外，也有許多人急勸別致電給公司，「你同學叫你打電話根本是想害妳！而且都拿到offer了真的就不用太焦慮！」、「不要打電話，你同學真的會把你害死」。（編輯：陳雅雲）

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