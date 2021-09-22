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媽發現橘白貓特製「像素拖鞋」　質問牠卻毫無悔意！

▲橘白貓看著自己的傑作卻一臉毫無悔意！（圖／網友林品彤授權提供）
▲橘白貓看著自己的傑作卻一臉毫無悔意！（圖／網友林品彤授權提供）

文/寵毛網

2021-09-22 20:00:00

這孩子有絕對的藝術天份啊！住在嘉義縣的網友林品彤家中養了4隻貓咪，其中橘白貓「林諒諒」個性古怪又怪癖很多，這天林小姐發現家中一雙藍色拖鞋被牠亂咬成「像素化」，氣得拿起拖鞋質問林諒諒，沒想到牠毫無悔意，網友看了照片全都笑翻：「藝術品來的！」。

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▲5歲的「林諒諒」是一隻很有個性又怪癖多的公貓。（圖／網友林品彤授權提供）
▲5歲的「林諒諒」是一隻很有個性又怪癖多的公貓。（圖／網友林品彤授權提供）
林小姐表示5歲的林諒諒是家中的老大貓，個性相當古怪，有時候很黏人，有時候摸牠又會被咬，睡覺也要自己來，一被抱就會逃跑，還喜歡挑戰極限爬到門的頂端後跳到人類肩膀上，雖然是自己奶大的貓但林小姐總是摸不透牠在想什麼。兩年前林諒諒突然愛上咬拖鞋，彷彿覺得咬過的拖鞋都是牠的「驕傲」，後來開始擴大範圍，舔紗窗、塑膠袋、咬包包提把等，因此家裡開始出現各種被咬壞的物品。

▲牠喜歡站在奴才肩膀上環顧四周。（圖／網友林品彤授權提供）
▲牠喜歡站在奴才肩膀上環顧四周。（圖／網友林品彤授權提供）
讓林小姐印象最深刻的，是在去年生日時，回家一開門就發現床上放著一支被咬破的拖鞋，由於林諒諒非常喜歡抱著拖鞋睡覺，彷彿是想送馬麻精心製作的「禮物」，讓林小姐為此感到相當困擾，所幸醫生檢查過後發現牠只是咬但是不會吞下肚。日前林小姐家中兩雙室內拖鞋又被牠咬爛，其中一雙藍色拖鞋已經被咬成「像素化」準備丟掉，但是林小姐氣不過拿著拖鞋質問林諒諒：「這位先生，請問你對於你的作品可否滿意？」，沒想到牠一臉毫無悔意地看著拖鞋，讓林小姐覺得好氣又好笑！

▲日前林諒諒咬壞一雙室內拖，林小姐準備丟掉前拿著拖鞋質問牠，沒想到牠卻一臉毫無悔意！（圖／網友林品彤授權提供）
▲日前林諒諒咬壞一雙室內拖，林小姐準備丟掉前拿著拖鞋質問牠，沒想到牠卻一臉毫無悔意！（圖／網友林品彤授權提供）
▲林諒諒：安怎？不好看嗎？那下次我咬多一點！（圖／網友林品彤授權提供）
▲林諒諒：安怎？不好看嗎？那下次我咬多一點！（圖／網友林品彤授權提供）
▲林諒諒還曾經在馬麻生日時，將咬過的拖鞋放在床上送給她！（圖／網友林品彤授權提供）
▲林諒諒還曾經在馬麻生日時，將咬過的拖鞋放在床上送給她！（圖／網友林品彤授權提供）
林小姐將愛貓的「作品」照分享在貓咪社團，果然吸引許多網友回應：「這是養到狗了吧」、「你不孤單，我家也有牙齒癢的貓」、「貓一臉：有什麼問題嗎？」、「要注意有沒有吃下肚喔」、「有馬賽克的風格欸」、「看起來很有藝術天份」、「遠看好像樂高積木拖鞋！」這邊還是提醒一下如果貓咪亂咬東西一定要將物品收好並讓獸醫師檢查，避免不小心將異物吞下肚造成貓咪生病喔！（編輯：陳珮瑜）

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