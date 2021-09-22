媽發現橘白貓特製「像素拖鞋」　質問牠卻毫無悔意！

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林小姐表示5歲的林諒諒是家中的老大貓，個性相當古怪，有時候很黏人，有時候摸牠又會被咬，睡覺也要自己來，一被抱就會逃跑，還喜歡挑戰極限爬到門的頂端後跳到人類肩膀上，雖然是自己奶大的貓但林小姐總是摸不透牠在想什麼。兩年前林諒諒突然愛上咬拖鞋，彷彿覺得咬過的拖鞋都是牠的「驕傲」，後來開始擴大範圍，舔紗窗、塑膠袋、咬包包提把等，因此家裡開始出現各種被咬壞的物品。
讓林小姐印象最深刻的，是在去年生日時，回家一開門就發現床上放著一支被咬破的拖鞋，由於林諒諒非常喜歡抱著拖鞋睡覺，彷彿是想送馬麻精心製作的「禮物」，讓林小姐為此感到相當困擾，所幸醫生檢查過後發現牠只是咬但是不會吞下肚。日前林小姐家中兩雙室內拖鞋又被牠咬爛，其中一雙藍色拖鞋已經被咬成「像素化」準備丟掉，但是林小姐氣不過拿著拖鞋質問林諒諒：「這位先生，請問你對於你的作品可否滿意？」，沒想到牠一臉毫無悔意地看著拖鞋，讓林小姐覺得好氣又好笑！
林小姐將愛貓的「作品」照分享在貓咪社團，果然吸引許多網友回應：「這是養到狗了吧」、「你不孤單，我家也有牙齒癢的貓」、「貓一臉：有什麼問題嗎？」、「要注意有沒有吃下肚喔」、「有馬賽克的風格欸」、「看起來很有藝術天份」、「遠看好像樂高積木拖鞋！」這邊還是提醒一下如果貓咪亂咬東西一定要將物品收好並讓獸醫師檢查，避免不小心將異物吞下肚造成貓咪生病喔！（編輯：陳珮瑜）