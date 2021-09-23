影／居台日本人驚訝的50件事！鳳梨「自殺他殺」搞不清楚
科技日漸發達，國際間的距離不斷縮短，不僅有許多台灣人遠渡海外，更有不少外國人來到台灣發展。Youtube頻道「一棵樹的一樹 」是一名居住在台灣的日本人，雖然是亞洲的兩個臨近國家，但文化差異卻不小，這次他就分享了「日人在台訝異的 100 件事」，其中這 50 件最為特別！到底是哪些狀況讓日本人覺得很新奇呢？
影像中心/綜合報導
2021-09-23 15:00:00
首先第一個就是「計程車太便宜」，由於消費水平及文化的不同，在台北的計程車起跳價為 70 元，至於中南部的起跳價雖有些不同，甚至有講價文化，但跟日本一上車就要 150 元比較起來，仍然是比較實惠。
而台灣身為水果王國，在這方面也有不少讓日人驚訝的地方，一個是價錢非常便宜且美味，另一個就是鳳梨的「自殺他殺」，不同於字面上的意思，鳳梨由於去皮難度較高，通常除了自己拿回家削皮的「自殺」選項外，還會有請老闆代勞的「他殺」選項。
影片中還有許多讓日本人訝異不已的台灣文化，包含「排隊」、「駕照」、「隱形眼鏡」、「祭拜」等不同的事件，雖然文化差異並無高下之分，但頻道主一樹卻多半給予好評，相當喜歡台灣。（文字編輯：沈傳恩）
▶感謝授權：一棵樹的一樹
原始影片：https://youtu.be/nrUpKskplN4