面試被問「有無投其他工作」怎答？過來人秒解：薪資有差
「面試」是找工作必經的過程，大多人會在面試時努力讓面試官留下好印象，而公司的待遇、福利和薪資，也是面試者最關心的重點之一。不過，近日一名女網友在《Dcard》提到，面試時若被詢問「有無投其他工作」究竟該如何回應？貼文曝光引發熱議，釣出過來人出面解答。
編輯中心/綜合報導
2021-09-22 12:18:52
原PO表示，在面試時，老闆說想直接錄取她，並問「有沒有投其他工作？」她因為確實有投其他間，有一些還在等錄取通知，有一些則是這幾天才要面試，當下便直接回答有。老闆又說「那這樣其他公司有錄取妳，妳不就會走掉嗎？」老闆聲稱很喜歡她，希望能當下確定是否會到職。
原PO卻猶豫「這間公司不是我的第一志願，我最想去的那間正在等通知，所以沒辦法給老闆肯定的回答，我是當下跟老闆說我回家跟家人討論一下，但老闆還是把104先關了，也一直希望我到職」。老闆甚至不斷追問投了哪些公司，她沒有直接講出是哪幾家，苦惱求助廣大網友「像這種問求職者有無投其他公司的情況，應該誠實回答他有哪些比較好，還是就說沒有投其他工作比較好？」
貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「我之前面的那幾間也都誠實回答，基本上正常公司是不會給人這種壓迫感的啦，有哪個找工作的人不會多投幾間哈哈」、「建議可以多思考，不要急著上工」；更有內行網友指出，「有其他工作才好，最好是還有拿到offer的，如果他想留你，就至少薪資方面要能壓過你手頭上的這份，目前你是優勢位，況且也不是第一想要的工作，你有本錢跟他拖，反正offer簽回去之前他不敢怎麼樣的」。（編輯：賴詠璿）