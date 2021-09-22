高雄富邦馬拉松改「線上跑」　運發局：防疫優先

預訂於10月舉辦的「2021高雄富邦馬拉松」，因防疫考量於近日公告取消實體跑改為「線上跑」形式舉辦。高市府運發局局長侯尊堯鼓勵大家踴躍參加，也歡迎原報名高富馬的跑者於10月23日至11月7日參加線上跑活動，後疫情時代注重防疫，也要運動維持健康。





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高市府運發局局長侯尊堯表示，今年高雄富邦馬拉松有近2萬名跑者報名參加，原定1日30至31日舉辦的賽事，因疫情持續延燒調整至10月30至31日舉辦，無奈近期Delta病毒株入侵蔓延，考量跑者難以全程戴上口罩以及補給區域防疫難題，決定取消實體賽事，改為線上賽事。鼓勵大家於後疫情時代各自外出運動，維持身體健康並推動防疫新生活，線上一起RUN！





侯尊堯指出，感謝支持2021高雄富邦馬拉松的跑者們，今年會「全額退費」，並將每位跑者跑衣、完賽毛巾、號碼布腰帶、獎牌以及延期加碼的完賽紀念衣於完成線上跑後，全數寄送給原報名參加跑者。也歡迎原報名高富馬的跑者於10月23日至11月7日參加線上跑活動，完成指定挑戰後就可獲得抽獎資格，有機會獲得大獎。





相關退費機制、登記手續以及線上跑活動辦法，可上「高雄富邦馬拉松FB粉絲專頁」、「伊貝特報名網」、及「高雄富邦馬拉松官方網站」查詢，亦可電洽高雄富邦馬拉松賽事處理專線。



