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BNT疫苗校園專案今日開打　侯友宜：學生健康為第一考量

▲侯友宜關切今日開打的BNT疫苗校園專案，特別囑咐以學生的健康為第一考量。（圖／新北市政府提供）
▲侯友宜關切今日開打的BNT疫苗校園專案，特別囑咐以學生的健康為第一考量。（圖／新北市政府提供）

記者陳志仁／新北報導

2021-09-22 13:25:49

新北市長侯友宜今（22）日在市政會議表示，今日是此波Delta病毒疫情觀察期的關鍵截止日，幼兒園與社區大樓群聚事件匡列隔離者，若確認採檢陰性，將於今晚12點解除隔離，進入7日自主健康管理監測期。

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侯友宜特別感謝市民朋友辛苦的配合，也感謝各局處提供兒童玩具、致贈關懷物資、視訊慰問關心，讓隔離者渡過暖心的中秋佳節；侯友宜指出，國內疫情漸趨穩定，但Delta病毒仍在全球肆虐，內部管控必須嚴陣以待，新北市持續以社區篩檢站廣篩，確實即時監管疫情。

侯友宜也關切今日開打的BNT疫苗校園專案，特別囑咐以學生的健康為第一考量，指示教育局做好衛教的宣導、施打動線安排，及施打後2日線上教學的期間，學生的健康關懷；教育局指出，統計新北共125校的學生接種，回收16萬136份接種意願調查書中，有15萬2048人願意施打疫苗。

教育局長張明文補充，新北市有95%約16萬名學生自願施打，從今日起至9月30日止，安排17家醫院、2家診所及5間衛生所協助進入校園施打，今日施打的學校為板橋高中、光復高中；其中板橋高中2139人有接種，光復高中含國中部則為1265人，合計約3400人，將於下午開始在學校的禮堂分流施打。

侯友宜也特別感謝警察同仁，在中秋連假不眠不休的守護治安，在各個風景區、交通要道協助疏導交通，也感謝觀旅局、交通局、民政局及各區公所等單位，在這幾天辛苦地落實人流、車流管制，及防疫宣導。


※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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