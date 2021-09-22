BNT疫苗校園專案今日開打　侯友宜：學生健康為第一考量

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侯友宜也關切今日開打的BNT疫苗校園專案，特別囑咐以學生的健康為第一考量，指示教育局做好衛教的宣導、施打動線安排，及施打後2日線上教學的期間，學生的健康關懷；教育局指出，統計新北共125校的學生接種，回收16萬136份接種意願調查書中，有15萬2048人願意施打疫苗。
教育局長張明文補充，新北市有95%約16萬名學生自願施打，從今日起至9月30日止，安排17家醫院、2家診所及5間衛生所協助進入校園施打，今日施打的學校為板橋高中、光復高中；其中板橋高中2139人有接種，光復高中含國中部則為1265人，合計約3400人，將於下午開始在學校的禮堂分流施打。
侯友宜也特別感謝警察同仁，在中秋連假不眠不休的守護治安，在各個風景區、交通要道協助疏導交通，也感謝觀旅局、交通局、民政局及各區公所等單位，在這幾天辛苦地落實人流、車流管制，及防疫宣導。
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