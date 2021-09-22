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五倍券數位綁定今開跑！新住民、外籍配偶須注意哪些事？

▲五倍券今（22）日起開放數位綁定。（圖／翻攝自五倍券官網）
▲五倍券今（22）日起開放數位綁定。（圖／翻攝自五倍券官網）

記者李芷涵/綜合報導

2021-09-22 14:40:39｜2021-09-22 15:10:57

《四方報》報導，五倍券數位綁定9月22日開跑，具有居留權的外籍配偶、持永久居留證的外籍人士及外交官員皆有資格申請五倍券，預計將有15萬人受惠。由於「行政院振興五倍券」申請平台目前僅提供中、英文服務，尚無東南亞語言，因此本文將統整新住民申請時需注意的事項、申請方式、步驟及時限等，帶你快速秒懂申請流程。

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五倍券提供行動支付、電子票證、信用卡和紙本券等四種領用方式，前三者為數位綁定，民眾選好想綁定的金融工具後就可以直接透過五倍券官網或金融業者的網站連結綁定，需注意的是「個人」一旦進行數位綁定後就不能反悔改申領紙本券，因此綁定前務必想清楚。

此外，今年開放「共同綁定」新功能，一人最多可以與4人（共5人）申請共同綁定，一次領取所有金額的五倍券，對家中有小孩或長輩的家庭來說格外便利；就算是非家人也可依需要共同綁定。新增共同綁定人時，須要用「健保卡」來驗證被綁定人身分，民眾可以使用健保快易通APP取得一次性密碼輸入；如果有讀卡機則可以至數位業者的網站或五倍券官網綁定，若無讀卡機仍可到四大超商的事務機操作。

紙本券則須憑健保卡或居留證搭配讀卡機驗證身份，或透過健保快易通APP取得一次性密碼輸入；接著選擇希望領取的通路，包括四大超商、全聯、美廉社、屈臣氏、康是美或郵局。開放預訂紙本券的管道包含超商、郵局及五倍券官網。

時間上，數位綁定自即（22）日起至明年4月30日開放綁定，共同綁定時間則在9月22日至10月1日，共同綁定如果想反悔則最需在10月2日至10月6日中午12點前上網申請退出共同綁定。紙本券申請時間則分為兩個梯次，第一梯次時間為9月25日至10月1日預定（10月8日至21日領取），第二梯次為10月25日至31日（11月8日至21日領取）；郵局網站或電話預約則從10月4日起開放預定，10月12日起至10月30日開放領取。不論電子綁定或紙本券，最快都是10月8日起開放消費使用，一直到明年4月30日為止。

新住民及外籍配偶須特別注意，因數位綁定需讀取健保卡識別身分，還沒有領到健保卡之新住民，可持居留證至郵局直接領取紙本五倍券。此外，國人的外籍或港澳配偶，如果是以如工作、投資或持就業金卡等方式在臺居留，系統可能無法識別出「新住民」身分，此時可電話聯繫所在地的移民署服務站，提供「居留證號」及國人配偶「身分證統一編號」，經移民署協助於系統註記國人配偶身分後，即可立即預訂或領取五倍券。由於這個情況在去年3倍券時已經出現過，當時已辦理過國人配偶註記者，本次就無須再次申請。

另外，若是尚未辦妥結婚登記，請攜帶驗證後之原屬國家或地區結婚證明文件，至所轄戶政事務所辦理結婚登記後，再電洽或親洽移民署所在地服務站確認，即可辦理預定或領取。逾期居留的新住民，須重新申辦居留證，才可以領取五倍券；與國人離婚之外籍配偶在居留證尚未作廢之前，也可以領取五倍券。

若新住民及外籍人士仍有領取五倍券之疑問，可以參考7國語言五倍券問答集懶人包，或撥打提供7國語言（中、英、日本、越南、印尼、泰國、柬埔寨）的諮詢服務熱線0800-024-111（24小時），或經濟部振興專線1988、內政服務熱線1996等電話諮詢。

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