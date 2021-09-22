五倍券數位綁定今開跑！新住民、外籍配偶須注意哪些事？

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此外，今年開放「共同綁定」新功能，一人最多可以與4人（共5人）申請共同綁定，一次領取所有金額的五倍券，對家中有小孩或長輩的家庭來說格外便利；就算是非家人也可依需要共同綁定。新增共同綁定人時，須要用「健保卡」來驗證被綁定人身分，民眾可以使用健保快易通APP取得一次性密碼輸入；如果有讀卡機則可以至數位業者的網站或五倍券官網綁定，若無讀卡機仍可到四大超商的事務機操作。
紙本券則須憑健保卡或居留證搭配讀卡機驗證身份，或透過健保快易通APP取得一次性密碼輸入；接著選擇希望領取的通路，包括四大超商、全聯、美廉社、屈臣氏、康是美或郵局。開放預訂紙本券的管道包含超商、郵局及五倍券官網。
時間上，數位綁定自即（22）日起至明年4月30日開放綁定，共同綁定時間則在9月22日至10月1日，共同綁定如果想反悔則最需在10月2日至10月6日中午12點前上網申請退出共同綁定。紙本券申請時間則分為兩個梯次，第一梯次時間為9月25日至10月1日預定（10月8日至21日領取），第二梯次為10月25日至31日（11月8日至21日領取）；郵局網站或電話預約則從10月4日起開放預定，10月12日起至10月30日開放領取。不論電子綁定或紙本券，最快都是10月8日起開放消費使用，一直到明年4月30日為止。
新住民及外籍配偶須特別注意，因數位綁定需讀取健保卡識別身分，還沒有領到健保卡之新住民，可持居留證至郵局直接領取紙本五倍券。此外，國人的外籍或港澳配偶，如果是以如工作、投資或持就業金卡等方式在臺居留，系統可能無法識別出「新住民」身分，此時可電話聯繫所在地的移民署服務站，提供「居留證號」及國人配偶「身分證統一編號」，經移民署協助於系統註記國人配偶身分後，即可立即預訂或領取五倍券。由於這個情況在去年3倍券時已經出現過，當時已辦理過國人配偶註記者，本次就無須再次申請。
另外，若是尚未辦妥結婚登記，請攜帶驗證後之原屬國家或地區結婚證明文件，至所轄戶政事務所辦理結婚登記後，再電洽或親洽移民署所在地服務站確認，即可辦理預定或領取。逾期居留的新住民，須重新申辦居留證，才可以領取五倍券；與國人離婚之外籍配偶在居留證尚未作廢之前，也可以領取五倍券。
若新住民及外籍人士仍有領取五倍券之疑問，可以參考7國語言五倍券問答集和懶人包，或撥打提供7國語言（中、英、日本、越南、印尼、泰國、柬埔寨）的諮詢服務熱線0800-024-111（24小時），或經濟部振興專線1988、內政服務熱線1996等電話諮詢。