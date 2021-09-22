神準測驗！哪個塗鴉最吸引你　測出內心「隱藏壓力」來源

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你正處在人生的十字路口上，面對著兩個選擇，一項是你目前的工作，另一項是吸引你的新事物，無論怎麼選都是有利有弊，在這樣的糾結下讓你筋疲力盡。建議你多花些時間考慮，或是尋找折衷之道。
選擇2塗鴉
你正在為未來努力，想要擴大自己的人際關係以及工作企劃。但有一些未完成的事件或人際關係困擾著你，你為了達成目標，試圖解決問題、修補關係，讓你十分疲憊。建議你多跟自己對話，從過去的錯誤中學習。
選擇3塗鴉
你正在解決一道難題，你的責任感讓你覺得緊張，不曉得是否能夠成功，讓你感到緊繃、無法放鬆。這也影響了你的身體和心理狀態。建議你保持樂觀，把所有考驗當成讓自己更強大的機會。
選擇4塗鴉
你是一個有創意的人，對世界有特別的視角，也有自己的夢想希望去實現。但也因此，你經常陷入迷惘，無法確認所有事情的優先順序，這也是所有創作者經常遇到的狀態。建議你好考梳理自己擁有的資源，一定能找出方向。
選擇5塗鴉
你正對某些事情感到失望落寞，甚至因此有點生氣，覺得好像所有人都在跟你唱反調。最近生活中經歷了不少不愉快，讓你感到緊張，而盼望的又沒有發生，讓你覺得沮喪。建議你想通危機就是轉機，看清現實。
選擇6塗鴉
你正處於建立自我認同、尋求自尊的過程，你試圖改變過去的生活，努力適應新的模式。而這過程中總是會感覺與外界格格不入、與世界脫節，讓你十分擔心。建議你謹慎制定計劃，好好籌謀。
選擇7塗鴉
你正努力尋找和諧平衡，你習慣追求完美的狀態，但在生活中這是非常困難的，幾乎是永無止境，於是你退而求其次接受人生就是有得有失，想要重新找到平衡。建議你學著接受自己所有好的、不好的一面，休息一下體會生活。
選擇8塗鴉
你正處於變動之中，且這震盪是你自己造成的，你為了達成目標而向困難發起挑戰，但目前為止所有努力仍未能達成好的結果，你只能持續不斷地嘗試。建議你學會放鬆，有時候停下來靜待時機也是好的策略。（編輯：倪浩軒）