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百億博奕大亨莊周文案檢方三度抗告　駁回！

▲擁「拿督」等多個頭銜的博奕大亨莊周文（圖/記者鄧力軍翻攝）
▲擁「拿督」等多個頭銜的博奕大亨莊周文（圖/記者鄧力軍翻攝）

記者鄧力軍/台中報導

2021-09-22 16:06:58

被台中檢方認定海撈594億不法所得的百億博奕大亨莊周文，今(110)年6月被依賭博、洗錢、組織犯罪、稅捐稽徵法、商業會計法起訴並經台中地院裁定以1億2千萬元具保獲釋，檢察官不服，先後2次提出抗告，具保金額提高至2億元及3億元；檢察官仍然不服，認為具保金額與不法所得不成比例，且逃亡及串証原因仍存在，於八月提出第3度抗告，台中高分院本月裁定將檢方之抗告駁回。

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莊周文今年6月獲台中地院裁定以1億2千萬元具保停止羈押，檢察官不服提出抗告，法官更裁具保金額提高至2億元；然檢察官依然不服，認為仍有多名同案重要成員未到案，且被告不法所得龐大，海外仍有許多資產，國外關係良好，有逃亡及串証之虞，再次提出抗告。台中高分院認為抗告有理，發回原審更裁，台中地院法官裁定具保金額提高至3億元，維持具保停止羈押。

檢察官還是不服，認為被告已有逃亡之事實，逃亡期間居無定所，使用17支手機規避追查，且被告在國際間身兼多種身份，在東南亞政商關係良好，是現任馬來西亞國家甘斯里、柬埔寨國家勳爵，柬埔寨國家總理顧問、印尼國王冊封的王子殿下，其投資遍佈東南亞，美國亦投資興櫃太陽能產業，更於非洲設立銀行，審酌被告先前之逃匿行為，及其於各國之社經地位及投資項目，相較於一般人顯有極高可能再次逃逸。

檢方並指出本案共同被告人數眾多，並有多名共同被告交保在外，若被告交保，勢必與共同被告有密切接觸並討論工作業務。如何防免被告與共同被告聯繫、勾串供述，原審未加以說明，遽以具保替代羈押手段實屬不當。再者，本案認定之犯罪所得高達594億元，原審僅令被告具保3億元後准予停止羈押，該數額與其所涉及之犯罪情節、規模與所造成之損害顯不相當。

台中高分院法官認為，被告果有以非法管道潛逃出境之方法，自可在通緝期間即為之，何需遲至通緝到案並遭羈押，而於起訴並繳交高額保證金後，再棄保潛逃？再者，本案遭通緝之其他共犯，業經到案後已羈押及禁止接見通信均獲准，被告亦無從與其等串証。原審所為裁定於法尚無不合。檢察官抗告指摘原裁定不當，為無理由，應予駁回。



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