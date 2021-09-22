百億博奕大亨莊周文案檢方三度抗告　駁回！

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檢察官還是不服，認為被告已有逃亡之事實，逃亡期間居無定所，使用17支手機規避追查，且被告在國際間身兼多種身份，在東南亞政商關係良好，是現任馬來西亞國家甘斯里、柬埔寨國家勳爵，柬埔寨國家總理顧問、印尼國王冊封的王子殿下，其投資遍佈東南亞，美國亦投資興櫃太陽能產業，更於非洲設立銀行，審酌被告先前之逃匿行為，及其於各國之社經地位及投資項目，相較於一般人顯有極高可能再次逃逸。
檢方並指出本案共同被告人數眾多，並有多名共同被告交保在外，若被告交保，勢必與共同被告有密切接觸並討論工作業務。如何防免被告與共同被告聯繫、勾串供述，原審未加以說明，遽以具保替代羈押手段實屬不當。再者，本案認定之犯罪所得高達594億元，原審僅令被告具保3億元後准予停止羈押，該數額與其所涉及之犯罪情節、規模與所造成之損害顯不相當。
台中高分院法官認為，被告果有以非法管道潛逃出境之方法，自可在通緝期間即為之，何需遲至通緝到案並遭羈押，而於起訴並繳交高額保證金後，再棄保潛逃？再者，本案遭通緝之其他共犯，業經到案後已羈押及禁止接見通信均獲准，被告亦無從與其等串証。原審所為裁定於法尚無不合。檢察官抗告指摘原裁定不當，為無理由，應予駁回。