今年動滋券2.0不能買「體育用品」！鄉民愣：勾了才發現

行政院推出振興五倍券於今（22）日上午9時開放登記與數位綁定，同時八大部會加碼券也開放登記，除了好食券500元免抽籤採前400萬名數位綁定外，其餘包含教育部推出的「動滋券2.0」加碼皆可進行抽籤，不過在登記活動開始後，有鄉民這才發現原來今年的動滋券2.0無法購買「運動物品」，無奈表示「勾了才看到這個」、「買球衣球鞋錯了嗎」。

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行政院今年再度推出振興五倍券，其中由體育署發放的「動滋券2.0」，雖面額與去年同為500元，不過今年的動滋券2.0僅能使用於「運動場館、參加體育活動、觀賞運動賽事等」，使用範圍不再涵蓋購買運動彩券及體育用品等。

▲動滋券2.0，一起出門挺運動。（圖／教育部）

對此，體育署綜合計畫組組長劉姿君也表示，今年上半年體育署已幫助相關產業紓困，下半年動滋券則希望民眾可以用在運動協會舉辦的活動、比賽和參與運動上，「尤其三級警戒期間，運動場館無法營業，希望大家能多多消費」。

不過與去年適用範圍不同的消息曝光後，也讓不少網友相當錯愕，由於加碼券抽籤規則為「

等於若勾選了自己用不到的加碼券，可能會排擠到其他券的中籤機會

「要發還要限制用法，買球衣球鞋臭了嗎？」、「不能買運動用品是哪招？」、「哭啊我已經選了！為什麼不早說」、「勾了才發現！」，但也有鄉民緩頰表示「還好有中職可以看爽」、「先登記再說，有幸抽到再來煩惱怎麼用」。

▲五倍券今（22）日起開放數位綁定。（圖／翻攝自五倍券官網）

此外，動滋券將從9月22日起在共通平台開放登記，預定於10月14日、10月21日、10月28日、11月4日，由五倍券加碼共通平台，每週四上午進行為期四周的抽籤，抽中加碼動滋券者將於當日下午5時起收到中籤簡訊，另外民眾也可至共通平台查詢自己是否幸運中籤。（編輯：楊智傑）