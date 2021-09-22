行政妹月領27K！工程師男友嗆「不稱頭」：換工作再結婚
男女交往必然會發生種種磨擦，若是因「薪水」差距的問題，更是容易讓一段感情走到盡頭。就有一位女網友表示，目前從事行政職，月薪僅27K遭到工程師男友嫌棄，而這對情侶相處內幕曝光也引發討論。
編輯中心/綜合報導
2021-09-22 18:06:21
原PO在論壇《TUN大學網》上發文提到，「行政助理錯了嗎？我在高雄一間公司擔任行政助理已經5年了，薪水從剛開始的2萬4一直到現在的2萬7，工作內容已經很上手了，而且每天準時5點下班，同事對我也很好，男朋友和我明年有結婚打算」。
不過男友身為工程師，目前接近年薪百萬，兩人的收入有著極大差距，因此男方開始不斷要求原PO換工作，更聲稱「做助理不上不下，也不太稱頭，如果不換工作，就先不要考慮結婚的事」；這樣的遭遇讓原PO相當崩潰「我覺得很難過，難道當行政助理真的很糟嗎？為什麼要被嫌棄？我到底該換工作還是換男友？」
貼文曝光後立刻有不少網友給予建議「老實說，我會勸你分手，或許他認為是為你好，但是他根本就沒考慮到你的心情。這種命令式的感覺完全不尊重你，現在婚前就這樣，婚後也不會好到哪裡去」、「拿結婚來威脅你換工作，也太不合邏輯了吧」、「找工作是要找自己喜歡的，你又不是為了另一半在工作，萬一有天你們分手那不是很虧嗎？」。（編輯：潘毅）