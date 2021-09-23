房市／橋頭空屋率近2成　自住客觀望

橋頭科學園區預計年底開放科技業選地規劃設廠，推估未來年產值可達千億以上，另傳出國內半導體大廠也將落腳中油高雄煉油廠五輕舊址，科技產業廊道成形，再次炒熱北高雄房市熱度。不過，官方最新統計顯示，橋頭區空屋率近2成，新建餘屋（待售）住宅宅數也大幅提高；房仲業者觀察，主要是建商與置產客積極搶進，推升土地取得成本與房價，由於與市區價格差距拉近，反讓自住客買盤出現觀望態勢所致。
財經中心/綜合報導
2021-09-23 08:30:00
內政部利用房屋稅籍資料與台電用電資料，將每年11、12月平均用電度數小於等於60度的住宅，界定為「低度使用」，而「低度使用住宅比率」也就是坊間常說的「空屋率」；依最新發布資料，去年11、12月全高雄市各行政區之中，扣除偏鄉區域，以橋頭區空屋率18.21%為最高。另外，官方亦統計去年第四季各區新建餘屋（待售）住宅宅數，橋頭區406宅，較前一季新增78%，更較前一年同期大增471%。
高雄新市鎮橋頭科學園區開發案9月中審議通過，預計10月辦理區段徵收，最快年底開放科技業選地並規劃設廠，總開發面積逾352公頃，未來預計引進晶圓製造、封測、航太與智慧機械等產業，年產值可望破千億，並帶來7500至1.1萬個就業機會；另外，一直盛傳國內半導體大廠將赴高雄設廠，日前消息更為明確，據傳將廠區落腳在五輕舊址。
信義房屋楠梓後昌店店長黃國宸指出，這些題材炒熱近期橋頭、楠梓的房地產熱度，除建商積極獵地推案，土地成交價格屢創新高，新案開價也從過去每坪20萬左右，直接跳到27至29萬之間，甚至有建商先封盤不賣，「以前是1、2年漲一波，現在是1季漲一波」，相當驚人。
不過，黃國宸坦言，此波買氣確實有不少是外地置產客積極搶進，例如橋頭2、3房去化速度就相當快，反倒是自住客除非剛需相當明確，或有立即購屋入住的需求，否則多數抱持觀望心態。究其原因，過去橋頭、楠梓和市區房價約有每坪10萬元左右差距，但現在漸漸縮小至每坪5萬左右，雖然市區房價也呈現漲勢，但對小資或首購的買方而言，期待未來仍有盤整空間，因而選擇先觀望、暫不進場。