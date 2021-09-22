全台姓氏統計數據曝光！「最大姓」無懸念　林只能排第二

每一個姓氏都含有一整個家族的歷史，有些姓氏大宗好記又方便告訴他人，但也有人姓氏好聽卻相當罕見，甚至稀有到「全台僅1人」，日前就有網友查閱內政部一份統計數據，並分享了相關數據，除了「全台最大姓」排行曝光以外，許多的稀有姓氏也讓不少民眾嘖嘖稱奇直呼有趣，話題掀起大批網友熱議。

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這名網友日前透過社群論壇《Dcard》發文分享了自己查閱的「全台姓氏圖鑑」，他提到因為自己的姓氏在台灣社會不太常見，所以知道內政部在民國107年編撰了《全國姓名統計分析》後便好奇地翻閱了裏頭的資料，沒想到原以為自己罕見的姓氏居然還在全台姓氏排行的前100名內，讓他吃驚同時也看見了不少有趣的資料。

根據內政部《全國姓名統計分析》統計資料，全台一共收錄了1832個姓氏，其中「異體字」也分開計算，而根據統計資料，全台第一大姓為「陳」，共有262萬7995人；第二大姓則是「林」，有196萬443人；而第3名至第10名則依序是「黃、張、李、王、吳、劉、蔡、楊」；其中由於「黃」姓及「黄」姓雖字體相似實則分開計算，因此第3名的「黃」姓有142萬6788人，而「黄」姓全台只有3萬餘人，位居第78名。

▲內政部107年統計了全台姓氏資料。（圖／取自內政部《全國姓名統計分析》）

此外，也有網友直接拉到數據最末端，查看「全國10人以下稀少姓氏」列表，其中更有姓「灰」、「晚」、「睡」、「含」、「也」、「岸」、「文樂」、「比嘉」等，屬於全台只有1人的姓氏。不少網友看完這份資料也紛紛驚訝笑稱「感覺那些不超過20個的姓氏其實都是一家人」、，「我以為我已經夠特別了，結果也才92名」，不過也有民眾發現這份資料今年尚未更新，無奈表示「1040個姓氏裡面，還是沒有我的姓」、「這其實是3年前的資料了，所以很有可能已經消失了幾個」。（編輯：楊智傑）