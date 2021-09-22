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BNT學生專案開打　桃園19例暈針近百人請疫苗假

▲大園國際高中一年一班徐同學，是全國第一個打BNT疫苗的學生。（圖／記者李春台翻攝）
▲大園國際高中一年一班徐同學，是全國第一個打BNT疫苗的學生。（圖／記者李春台翻攝）

記者李春台/桃園報導

2021-09-22 20:34:33

BNT學生專案今（22）日開打，桃園市境內的大園、觀音高中上午進行第一波BNT疫苗接種作業，截至下午為止，2校總計接種2251名學生。其中大園高中有19名學生出現暈針、發燒與噁心等不適症狀，經過休息均已恢復。至於觀音高中則未傳出有不適症狀個案。

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桃園市衛生局表示，今天接受BNT疫苗接種的學生總數分別為大園高中學生1427人、觀音高中學生824人，施打的學生也都有家長同意接種意願。今天首日學生施打BNT過程中，大園高中出現多名學生身體不適個案，還有學生接種後出現不適送醫掛急診個案，總計有19名學生出現暈眩、身體微熱、頭痛、噁心等情形，但休息後大多都已恢復。


大園高中校長朱元隆說，打完BNT疫苗後，部分學生出現身體不適，或出現發燒、噁心或暈針症狀，1人暈針送醫評估後並無大礙，其他不適學生安排至準備休息床位躺下休息，但均恢復良好。因為部分學生接種後產生不適感，大園高中下午有近百名學生向校方請疫苗假一天，校方經與家長聯繫後，由家長接送或學生自行搭車回家，校方提醒學生在疫苗接種後注意事項，多休息，若持續不適狀況要趕快就醫。


觀音高中校長徐振清則強調，該校學生824人接種、40人因個人或疾病因素未接種處苗，學生吃完午餐休息後，下午繼續進行疫苗施打，還沒有學生出現暈針或身體不適症狀，直到放學前也沒有學生請疫苗假。校方仍呼籲學生返家好好休息，並留意接種後身體反應。

▲大園高中今天有19位同學出現暈針的狀況，由護理人員以輪椅送至休息區休息。（圖／記者李春台翻攝）
▲大園高中今天有19位同學出現暈針的狀況，由護理人員以輪椅送至休息區休息。（圖／記者李春台翻攝）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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