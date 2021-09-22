媽停車喊「撞到跟我說」！女兒超萌反應曝　上萬人秒笑翻

台灣汽、機車量龐大，若遇上連續假期或周末，停車位往往一位難求，也因為每個人停車習慣不同，難免遇到需要他人協助查看停車空間的時候。不過日前就有名駕駛媽媽打算停車，無奈與其他車輛和牆面距離有點難掌握，因此請女兒「快撞到跟我說」，沒想到女兒的超萌反應讓她好氣又好笑，完整經歷曝光後更吸引超過兩萬名網友朝聖。

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中秋連續假期進入尾聲，不少民眾也收心回歸工作崗位，而在中秋連假期間，就有一名媽媽分享了和女兒外出旅遊的「停車悲劇」，她提到當時自己打算斜停進入停車格，但因為視線受阻看不見前方的空位，因此請女兒下車協助查看，並提醒她「幫我看前面會不會撞到，快撞到跟我說」。

只見貼心的妹妹下車後眼神專注的看著媽媽的停車姿勢，並接著喊「來！」、「再來！」，而媽媽也不疑有他的繼續踩著油門，接著女兒卻突然喊一聲「好！可以了！撞到了！」，她才發現原來自己真的碰上了牆面，女兒相當「聽話」的直到她停車停到一半「撞到才說」，而不是聽懂媽媽要她「提前告知」的意思。

▲無辜妹妹指著車頭A到牆面，像是告訴媽媽「撞到我有說！」。（圖／翻攝自臉書）

悲劇發生後也讓原PO好氣又好笑，更捕捉下女兒無辜的模樣和撞車當下的畫面，將事發經過還原到臉書後更掀起大批網友朝聖，超過2萬名網友紛紛留言按讚，更對女兒單純的反應笑翻「是女兒，沒關係啦」、「是你說撞到再說」、「女兒的手超好笑，任務完成」、「女兒表示 : 你終究要撞車的，為什麼不一開始就撞」、「妹妹幫我確認撞到了」。（編輯：楊智傑）