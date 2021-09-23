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五倍券數位綁定後悔！男求唐鳳救援　原因眾秒懂：鐵超過

▲行政院推出的振興五倍券22日正式開放民眾數位綁定，首日就有超過207萬人綁定成功。（圖／行政院提供）
▲行政院推出的振興五倍券22日正式開放民眾數位綁定，首日就有超過207萬人綁定成功。（圖／行政院提供）

編輯中心/綜合報導

2021-09-23 06:36:47

行政院推出的振興五倍券22日正式開放民眾數位綁定，不少公股銀行以及行動支付平台紛紛祭出綁定優惠，吸引超過207萬人在首日就綁定成功。不過，就有網友分享自己後悔綁定數位五倍券，其原因曝光後，引發廣大迴響。

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原PO在「爆怨公社」貼文指出「有沒有人跟我一樣後悔綁定數位的....其實綁定數位根本就沒有比較好，信用卡又沒有很優惠，而且限制也比紙本多很多，看新聞一直報導讓我又更後悔綁定，希望唐鳳可以增加取消綁定的設定，拜託了QQ」。

▲五倍券今（22）日起開放數位綁定。（圖／翻攝自五倍券官網）
▲行政院推出的振興五倍券22日正式開放民眾數位綁定，首日就有超過207萬人綁定成功。（圖／翻攝自五倍券官網）
貼文一出，網友紛紛回應「我也後悔中....」、「唐鳳大人救救我們...讓我們有一次反悔機會吧」、「綁定前就跟你說無法取消，請下好離手」、「綁定前就已經有說不能取消了，都沒在看」、「因為都想當那400萬好食券裡的一位，沒想到後面更難處理」、「綁定數位後真的很後悔，一堆優惠加碼都名額有限，限制也很多...真的要做足功課再綁定」。

另外，也有不少紙本派的表示「早就決定領紙本了，等於現金在手，不用卡死在我一定要刷滿5000才有完整的回饋進來」、「去年領紙本的就知道，優惠可以說是滿山滿谷呢」、「領紙本實在多了，優惠更多，限制也少很多」、「還好堅持領紙本」、「紙本的優惠到時候直接就超過好食券的500了」、「紙本券的優惠去年就有嚐到甜頭，到時候店家優惠下來，絕對超過好食券500，領紙本讚」。（編輯：張嘉哲）

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