五倍券數位綁定後悔！男求唐鳳救援　原因眾秒懂：鐵超過

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信用卡又沒有很優惠，而且限制也比紙本多很多

▲行政院推出的振興五倍券22日正式開放民眾數位綁定，首日就有超過207萬人綁定成功。（圖／翻攝自五倍券官網）

綁定前就已經有說不能取消了，都沒在看

紙本券的優惠去年就有嚐到甜頭，到時候店家優惠下來，絕對超過好食券500，領紙本讚