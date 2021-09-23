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五倍券一堆人堅持不綁定？網分析「紙本優勢」：根本不急

▲五倍券首日就吸引逾207萬人進行數位綁定。（示意圖／行政院提供）
▲五倍券首日就吸引逾207萬人進行數位綁定。（示意圖／行政院提供）

編輯中心/綜合報導

2021-09-23 10:28:24

行政院推出的振興五倍券昨（22）日正式開放數位綁定，各大銀行、行動支付平台都紛紛祭出綁定優惠，首日就吸引逾207萬人綁定，網站也一度傳出大塞車災情。對此，就有網友在PTT八卦版好奇詢問，是否有人從昨天早上到現在都沒去搶跟綁券的？貼文曝光引發熱議。

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原PO昨日貼文詢問「有沒有早上到現在都沒有浪費一分鐘去綁或搶任何券的人？有的請＋1好嗎？我看大家都卡住就飽了！根本也不想去搶這些！還是實體比較好！今年比去年亂多了」，最後決定放棄綁定，想知道是否有網友也和他一樣。

▲行政院推出的振興五倍券22日正式開放數位綁定。（圖／翻攝自PTT）
▲行政院推出的振興五倍券22日正式開放數位綁定。（圖／翻攝自PTT）
貼文一出，隨即引發一票苦主共鳴「網站進不去啊」、「花時間搶不到名額」、「懶得跟風」、「原本想要虛擬的，但一直進不去只好紙本了」、「沒綁，光是在那邊擠就飽了」。

此外，有不少網友堅持領取實體紙本券，認為不僅不用花時間擠網站，屆時優惠應也不輸數位綁定，「等沒人要我再去郵局領」、「根本不急」、「＋1無腦紙本好了」、「＋1，實體應該也有不錯的優惠吧」、「＋1，直接等實體，優惠更好」、「很多人都是去登記抽加碼券而已」、「紙本搞不好還比較優惠還不用搶」。（編輯：賴詠璿）

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