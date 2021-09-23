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這樣才49元！他買南部「釣蝦場便當」引暴動：CP值爆表了

▲有網友分享，他在南部釣蝦場買的49元便當，並好奇問「這樣CP值算高嗎?」（示意圖／翻攝自《pixabay》）
▲有網友分享，他在南部釣蝦場買的49元便當，並好奇問「這樣CP值算高嗎?」（示意圖／翻攝自《pixabay》）

編輯中心/綜合報導

2021-09-23 11:11:10

自5月本土疫情爆發後，許多店家為了維持生計，紛紛開放餐點外帶，甚至連釣蝦場都開始賣起便當。昨（22）日就有網友分享，他在南部釣蝦場買了一個49元的便當，便好奇發文問「這樣CP值算高嗎？」沒想到便當照一出，網友忍不住驚呼「太誇張了吧！」

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原PO在《PTT》表示，前陣子因疫情三級警戒，南部有很多釣蝦場都開始賣49元便當，而且還是24小時無休，而就自己所知道的釣蝦場，裡面的廚房炒菜功夫都還可以，因此決定買一個回家享用。

從照片可以看到，便當一共有1大3小格，大格裡除了裝滿白飯，還有一大片雞排，雖然雞排看似沒有很厚，但大小卻幾乎快蓋過白飯。配菜的部分，則是茄子、番茄炒蛋、滷豆干，看起來都是很下飯的菜，這讓他不禁想問「這樣CP值算高嗎？」

▲便當裡除了有雞排，配菜還有茄子、番茄炒蛋、滷豆干，讓網友狂讚「這樣很讚欸！」（圖／翻攝自《PTT》）
▲便當裡除了有雞排，配菜還有茄子、番茄炒蛋、滷豆干，讓網友狂讚「這樣很讚欸！」（圖／翻攝自《PTT》）
貼文曝光後，網友也紛紛回應，「請收下我的錢包」、「這麼便宜！CP值爆表了吧」、「這樣49沒啥好挑的XD！」、「這才49？同島不同命」、「釣蝦場煮的味道一定夠」、「吃粗飽的，可以一次吃2個」、「便宜就多吃點啊！還可以爽吃兩個」、「49元也太便宜，我在台中、南投、高雄沒吃過這價錢」。

不過，還是有網友不能接受配菜，「便宜，不過沒綠色蔬菜」、「沒有青菜，看起來很難吃」、「看到茄子直接0分」、「除非再去超市買一把綠葉蔬菜煮熟來吃」、「不行，配菜有兩道菜不吃的」、「菜色堪憂，寧願貼錢換60元的」、「這茄子有夠可怕…」。（編輯：許智超）

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