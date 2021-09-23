好食券快被搶完！新住民申領加碼券辦法一次看

四方報報導，五倍券和加碼券數位登記已開跑，而經濟部發放的好食券採先搶先贏制，只有400萬名，只要選擇數位綁定就可獲得，目前已經有207萬人登記，預估週五前就會搶光。 然而有四方報的讀者指出，政府單位雖然設置五倍券的英文網站，但實際點擊後顯示「Coming soon」。若想登記依然需連結到中文網站，初來乍到的新住民可能難以理解。四方報團隊整理加碼券有哪些、金額多寡和申請辦法，並翻譯成四種語言（越南文、印尼文、泰文和英語）。
四方報/綜合報導
2021-09-23 13:30:00
目前在五倍券英文官網 (5000.gov.tw/en/)，可以幫助新住民了解如何預約五倍券，怎麼選取紙本或是數位券和該在哪些地方使用五倍券，同時介紹8種不同類型的加碼券，讓新住民依照自己的狀況和興趣意願進行登記。
民眾搶登記8個部會推出的加碼券，包括去年（2020年）大獲好評的動滋券、藝FUN券、農遊券、客庄券等也回歸。除此之外，交通部再加碼推出「國旅券」、原民會推「i原券」、經濟部推「好食券」、國發會也推出「地方創生券」。每個加碼券金額為500元至1000元，對民眾的生活不無小補。8個加碼券中有7個券採取先登記、後抽籤制，僅有經濟部的好食券是採先搶先贏制，讓官網在22日開放時，造成部份民眾面臨當機和亂碼的事情。、
其中最受歡迎的加碼券是1000元的「國旅券」，截至22日晚間9點，已經有490萬人次登記抽籤，中籤率僅24.48%，相當於每4個人僅有1人中獎；而500元好食券免抽籤，只要選擇數位綁定就可獲得，目前已經有207萬人登記。提醒新住民朋友登記五倍券時，記得再點去加碼券的頁面，根據自身需求選擇想要的加碼券，並輸入居留證或歸化後國民身份證，完成加碼券登記手續。