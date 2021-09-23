影／桃園高中隨班施打BNT　鄭文燦讚「桃園打法」快又好

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鄭文燦表示，今天疫苗接種方式採取很特別的「桃園打法」，就是隨班施打，醫護人員到每個班級施打，學生不用集中起來，打得快又好。鄭文燦強調，這是由榮總桃園分院團隊來服務，特別謝謝榮總桃園分院團隊，預定兩周內完成13萬個高中生跟國中生的接種。
今天疫苗施打的團隊，由榮總桃園分院派出4位醫師及34位護理及行政人員執行。榮總桃園分院院長盧星華表示，採取入班施打是為了讓學生能安心施打，不要恐慌，學生也可在教室施打結束後在原地休息。盧星華強調，入班為同學施打疫苗的護理人員都安排在教室的後方，同學依序前往施打時，教室其他同學不會看到施打的情況，可以有效降低大家緊張暈針的情況。
桃園高中健康中心護理師林美娟表示，今天桃園高中可打人數為2316人，有意願施打人數為2256人，願意施打比例高達97%。林美娟同時強調，會安排隨班施打是因為考慮體育場館到教室距離較遠，而且部分教室位在5樓，怕會有同學打完疫苗後回教室的過程中產生不適，因此選擇入班施打。
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