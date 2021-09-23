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影／桃園高中隨班施打BNT　鄭文燦讚「桃園打法」快又好

▲桃園高中今天實施「桃園打法」，由護理人員入班，在教室後方為同學施打，降低學生的恐慌心情，並減少回教室途中的不適感。（圖／記者李春台攝，2021.09.23）
▲桃園高中今天實施「桃園打法」，由護理人員入班，在教室後方為同學施打，降低學生的恐慌心情，並減少回教室途中的不適感。（圖／記者李春台攝，2021.09.23）

記者李春台/桃園報導

2021-09-23 12:13:44

桃園市學子接種BNT意願全國最高，今（23）日學生專案施打進入第二天，市長鄭文燦邀請德國經濟辦事處林百科處長一同前往桃園高中視察學生接種情形。今天疫苗接種採取護理人員隨班施打，由榮總桃園分院護理人員將疫苗帶進班級內為同學施打，鄭文燦大讚，「打得快又好」！

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鄭文燦表示，今天疫苗接種方式採取很特別的「桃園打法」，就是隨班施打，醫護人員到每個班級施打，學生不用集中起來，打得快又好。鄭文燦強調，這是由榮總桃園分院團隊來服務，特別謝謝榮總桃園分院團隊，預定兩周內完成13萬個高中生跟國中生的接種。


今天疫苗施打的團隊，由榮總桃園分院派出4位醫師及34位護理及行政人員執行。榮總桃園分院院長盧星華表示，採取入班施打是為了讓學生能安心施打，不要恐慌，學生也可在教室施打結束後在原地休息。盧星華強調，入班為同學施打疫苗的護理人員都安排在教室的後方，同學依序前往施打時，教室其他同學不會看到施打的情況，可以有效降低大家緊張暈針的情況。

▲護理人員在準備室稀釋BNT疫苗並裝入針筒後，再將這些疫苗送進教室內為同學施打。（圖／記者李春台攝，2021.09.23）
▲護理人員在準備室稀釋BNT疫苗並裝入針筒後，再將這些疫苗送進教室內為同學施打。（圖／記者李春台攝，2021.09.23）

桃園高中健康中心護理師林美娟表示，今天桃園高中可打人數為2316人，有意願施打人數為2256人，願意施打比例高達97%。林美娟同時強調，會安排隨班施打是因為考慮體育場館到教室距離較遠，而且部分教室位在5樓，怕會有同學打完疫苗後回教室的過程中產生不適，因此選擇入班施打。


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