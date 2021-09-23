COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

為何飛機上牛肉餐一下就沒了？空姐曝真相　乘客愣：難怪

▲常常我們搭飛機時，在航行過程中，航空公司都會提供所謂飛機餐，但你是否發現經常牛肉餐一下就沒得選。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝Pixabay）
▲常常我們搭飛機時，在航行過程中，航空公司都會提供所謂飛機餐，但你是否發現經常牛肉餐一下就沒得選。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-09-23 14:50:45

常常我們搭飛機時，在航行過程中，航空公司都會提供所謂飛機餐，而一般常見都會有雞肉、豬肉以及牛肉可以選擇，但你是否發現，每次上機後，常常想吃牛肉的餐點卻丟被告知已經沒了？對此，就有一名空姐出面揭露「牛肉缺貨真相」，引發熱議。

我是廣告 請繼續往下閱讀
一名空姐在抖音「Tik Tok」貼文表示「有的時候你搭飛機時，都會聽到空服員說『各位先生女士您好，我們今天這條航線有兩個選項的餐點給您選擇，有雞肉跟牛肉』，但每次空服員推著推車來服務時，總說『先生，不好意思我們只剩下雞肉飯』這其實是有原因的！」

▲有網友在PTT請益大家「骰子牛要怎麼煮？」對此，許多內行都不藏私地分享「成功撇步」。（圖／取自pixabay）
▲空姐透露牛肉餐經常會沒有的原因。（圖／取自pixabay）
「這是因為我們送餐的時候，為了避免前排跟後排的乘客沒有送到，所以我們送餐時就會從前面往後面送，如果是長程航班就會從後面往前面送，端看你坐的飛機是短程還是長程，以及你的位置分布，其實也算是有一點運氣的成分在，畢竟牛肉餐點相對比較熱門」。

貼文一出，網友紛紛回應「難怪每次坐中間都沒有牛肉可以選」、「上次去日本也是座位在中間，牛肉餐直接GG被選光」、「所以坐到中間位置比較不容易吃到牛肉」、「我都直接跟空服員說：哪種剩最多就給我哪種」、「好險我愛吃的是雞肉」；而該空姐也補充，如果是有特別需要特製餐點的乘客，例如「水果餐」、「兒童餐」、「少油少鹽餐」等等，都可以在官網訂購機票時，在上面點選「特別餐」服務，如此一來，上飛機一定能吃到自己想吃的餐點，也會是第一個被送餐的乘客喔！（編輯：張嘉哲）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
金鐘獎頒獎倒數！戲劇節目女主角你支持誰？

金鐘獎頒獎倒數！戲劇節目女主角你支持誰？

繼續作答
金鐘56將登場！誰是你的「最佳迷你劇集男主角」？

金鐘56將登場！誰是你的「最佳迷你劇集男主角」？

繼續作答
即時
推薦閱讀