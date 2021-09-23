為何飛機上牛肉餐一下就沒了？空姐曝真相 乘客愣：難怪
常常我們搭飛機時，在航行過程中，航空公司都會提供所謂飛機餐，而一般常見都會有雞肉、豬肉以及牛肉可以選擇，但你是否發現，每次上機後，常常想吃牛肉的餐點卻丟被告知已經沒了？對此，就有一名空姐出面揭露「牛肉缺貨真相」，引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-09-23 14:50:45
一名空姐在抖音「Tik Tok」貼文表示「有的時候你搭飛機時，都會聽到空服員說『各位先生女士您好，我們今天這條航線有兩個選項的餐點給您選擇，有雞肉跟牛肉』，但每次空服員推著推車來服務時，總說『先生，不好意思我們只剩下雞肉飯』這其實是有原因的！」
「這是因為我們送餐的時候，為了避免前排跟後排的乘客沒有送到，所以我們送餐時就會從前面往後面送，如果是長程航班就會從後面往前面送，端看你坐的飛機是短程還是長程，以及你的位置分布，其實也算是有一點運氣的成分在，畢竟牛肉餐點相對比較熱門」。
貼文一出，網友紛紛回應「難怪每次坐中間都沒有牛肉可以選」、「上次去日本也是座位在中間，牛肉餐直接GG被選光」、「所以坐到中間位置比較不容易吃到牛肉」、「我都直接跟空服員說：哪種剩最多就給我哪種」、「好險我愛吃的是雞肉」；而該空姐也補充，如果是有特別需要特製餐點的乘客，例如「水果餐」、「兒童餐」、「少油少鹽餐」等等，都可以在官網訂購機票時，在上面點選「特別餐」服務，如此一來，上飛機一定能吃到自己想吃的餐點，也會是第一個被送餐的乘客喔！（編輯：張嘉哲）