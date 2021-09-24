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影／非洲迦納傳統樂器　真皮羊皮鼓聲音清脆響亮

▲非洲鼓是具有當地特色的樂器（圖／珍妮JANET 授權）
▲非洲鼓是具有當地特色的樂器（圖／珍妮JANET 授權）

影像中心/綜合報導

2021-09-24 21:00:00

國與國之間有國界，人與人之間有語言隔閡，不過音樂卻是無遠弗屆，任何人種、國籍都可以享受，因此不少地方都有自己當地的特色樂器、傳統音樂。Youtube頻道「珍妮JANET」這次就要和大家介紹，到底在非洲迦納的傳統樂器「羊皮鼓」有什麼特別的呢？

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▲非洲鼓製作相當費工。（圖／珍妮JANET  授權）

珍妮表示，如果要問大家對非洲樂器的印象，那絕對就會想到「非洲鼓」，然而非洲鼓蘊含多年歷史的工藝與文化，製作上就已經相當費工，任何來過非洲的人，基本上都會挑一個自己喜歡的鼓，作為紀念品帶回國內，絕對值得收藏。


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▲許多觀光客都會帶一個非洲鼓回國，作為紀念。（圖／珍妮JANET  授權）

非洲鼓為了讓手掌接觸時能發出清脆響亮的聲音，多半是使用羊皮製作，而這東西製作的工序相當複雜，不僅要在鼓邊做上許多精美的紋路，還得在曝曬幾天後刮掉羊毛，至此，一個精美又實用的樂器才會誕生。


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▲當地民眾非常熱情，買樂器還會手把手教學。（圖／珍妮JANET  授權）

當地民眾對於樂器的熱愛度很高，如果是到店內挑選，還會有歡迎表演，甚至會手把手教學怎麼使用樂器，十分熱情。影片中還有其他如「Asalato」的樂器簡介，在在顯示出節奏、音樂對於非洲人的重要性。（文字編輯：沈傳恩）



▶感謝授權：珍妮JANET
原始影片：https://youtu.be/SMGCxF1ota0

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