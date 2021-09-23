新北學生接種BNT有2人不適　侯友宜：26位學生請疫苗假

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觀光旅遊局長蔣志薇也補充，露營場的指引重點，包括「單一出入口管制、實聯制、量體溫」、「除用餐外應全程戴口罩，非同住親友不得同帳共食」、「淋浴間使用後有專人清潔消毒」、「員工應接種疫苗或至少有快篩陰性證明」，及「員工確診應停業3日並進行消毒」。
至於大家關注的BNT疫苗校園接種情形，侯友宜指出，昨（22）日共2校、預計3404位的學生施打BNT，實際則3364位接種，未施打數主要經問診醫生評估後不適合，施打率為98.8%；此外，為讓老師充分掌握學生的健康，施打疫苗後採線上的教學，線上教學2日的學生數有3576位，另今日有26位的學生請疫苗假，佔比例0.7%。
侯友宜表示，學生疫苗接種後，約有3成有不適的症狀，包括注射部位疼痛、肌肉痛、疲倦、頭痛、畏寒、關節痛的有998人，發燒大於38度只有19人，另呼吸困難、氣喘、暈眩、心跳加速、全身紅疹等不良的反應，則有20人，沒有學生因接種BNT的疫苗而就醫；師長也會持續關注學生的健康及線上學習，讓學生在家既能充分的休息又能學習不中斷。
教育局長張明文說，今日共29校、約28700位的學生施打BNT，截至今日的下午2點止，有2校回報各1名的國中學生，共2名女學生出現身體不適的現象，經醫生評估送醫後，目前皆無大礙，已返家休養；另今日有26位的學生請疫苗假，比例為0.7%，至於線上教學2日的學生則有3576位。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。