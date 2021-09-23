COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

新北學生接種BNT有2人不適　侯友宜：26位學生請疫苗假

▲侯友宜指出，學生疫苗接種後，約有3成有不適的症狀，另今日有26位的學生請疫苗假，佔比例0.7%。（圖／記者陳志仁攝，2021.09.23）
▲侯友宜指出，學生疫苗接種後，約有3成有不適的症狀，另今日有26位的學生請疫苗假，佔比例0.7%。（圖／記者陳志仁攝，2021.09.23）

記者陳志仁／新北報導

2021-09-23 16:34:41｜2021-09-23 16:36:45

中央已將新北市幼兒園及社區群聚的感染案結案，新北市長侯友宜今（23）日宣布，從明日起至10月4日止恢復疫情二級警戒，醫院及長照機構開放探親，集會人數的上限為室內80人、室外300人；此外，人潮儀俵版控管也鬆綁，容流量提升至8成並開放露營場。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲新北市的人潮儀俵版控管也鬆綁，容流量提升至8成並開放露營場。（圖／新北市政府提供）
▲新北市的人潮儀俵版控管也鬆綁，容流量提升至8成並開放露營場。（圖／新北市政府提供）

觀光旅遊局長蔣志薇也補充，露營場的指引重點，包括「單一出入口管制、實聯制、量體溫」、「除用餐外應全程戴口罩，非同住親友不得同帳共食」、「淋浴間使用後有專人清潔消毒」、「員工應接種疫苗或至少有快篩陰性證明」，及「員工確診應停業3日並進行消毒」。

至於大家關注的BNT疫苗校園接種情形，侯友宜指出，昨（22）日共2校、預計3404位的學生施打BNT，實際則3364位接種，未施打數主要經問診醫生評估後不適合，施打率為98.8%；此外，為讓老師充分掌握學生的健康，施打疫苗後採線上的教學，線上教學2日的學生數有3576位，另今日有26位的學生請疫苗假，佔比例0.7%。

▲侯友宜表示，學生疫苗接種後，約有3成有不適的症狀。（圖／新北市政府提供）
▲侯友宜表示，學生疫苗接種後，約有3成有不適的症狀。（圖／新北市政府提供）

侯友宜表示，學生疫苗接種後，約有3成有不適的症狀，包括注射部位疼痛、肌肉痛、疲倦、頭痛、畏寒、關節痛的有998人，發燒大於38度只有19人，另呼吸困難、氣喘、暈眩、心跳加速、全身紅疹等不良的反應，則有20人，沒有學生因接種BNT的疫苗而就醫；師長也會持續關注學生的健康及線上學習，讓學生在家既能充分的休息又能學習不中斷。

教育局長張明文說，今日共29校、約28700位的學生施打BNT，截至今日的下午2點止，有2校回報各1名的國中學生，共2名女學生出現身體不適的現象，經醫生評估送醫後，目前皆無大礙，已返家休養；另今日有26位的學生請疫苗假，比例為0.7%，至於線上教學2日的學生則有3576位。


※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
金鐘56將登場！誰是你的「最佳迷你劇集男主角」？

金鐘56將登場！誰是你的「最佳迷你劇集男主角」？

繼續作答
金鐘獎頒獎倒數！戲劇節目男主角你支持誰？

金鐘獎頒獎倒數！戲劇節目男主角你支持誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀